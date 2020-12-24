Скандальное дело о махинациях с наследством Алексея Баталова продолжает набирать обороты. Ход следствия для публики закрыт, зато информационная война между оппонентами идет громко и по всем фронтам.Вдова Баталова обвиняет предприимчивых супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожжину в мошенничестве, те в свою очередь, уверяют, что она лично втянула их в аферу. А на днях Цивин и вовсе заявил: Гитана Аркадьевна мстит ему за то, что он узнал ее позорную тайну. Якобы вдова Баталова хотело обезопасить имущество от дочери актера от первого брака - Надежды Баталовой, потому-то и переписала на чужих людей всю недвижимость.- Она ее ненавидит. Долго добивалась, чтобы Баталов ушел от семьи, оставив дочь Надю. После его смерти она дала Наде миллион рублей от пенсии Алексея Владимировича и сказала, что больше у нее ничего нет. А у нее в общей сложности порядка полмиллиона долларов, - раскрыл нелицеприятные подробности Михаил Цивин.Такие заявления повергли в ужас адвоката Баталовых Юлию Антонову.- Это абсолютная глупость! Цивин прекрасно знает, что у Гитаны Аркадьевны хорошие отношения с Надеждой, - заверила защитница kp.ru. - Несмотря на завещание, по которому после смерти Баталова все имущество отошло второй дочери Марии, вдова артиста сама решила передать Надежде часть денег, тот самый миллион. Это была добрая воля, так Гитана Аркадьевна с Машей решили на семейном совете. А Цивин просто взял и извратил этот факт!- За что сейчас больше всего переживает Гитана Аркадьевна? Квартиры, деньги..?- За квартиры мы не переживаем: все имущество арестовано следствием, продать его нельзя. А вот за деньги - да. Ведь у Гитаны Аркадьевны и Марии с появлением Цивина на руках остались только паспорта. Мы даже не знали в момент подачи заявления, где какие банковские счета открыты, есть ли там средства. Деньги выведены в большой сумме, и мы волнуемся за их возврат, потому что Наталья Дрожжина сейчас начинает отчуждать свое имущество: выставила, например, на продажу свой \\"Мерседес\\". Недвижимость быстро не переоформишь, но скорее всего, они тоже пробуют. А свои денежные счета, я думаю, они уже давно обнулили. Поэтому мы переживаем по обеспечению причиненного вреда (то есть хватит ли денег и имущества у Цивина и Дрожжиной, чтобы расплатиться. - Ред.).- Может, они распродают имущество, не чтобы спрятать, а наоборот - чтобы расплатиться с Баталовыми?- Ха-ха-ха! В случае с этими лицами я очень сомневаюсь, хоть и привыкла о людях думать хорошо. Они сняли 107 тысяч долларов, потом обнулили еще один счет в евро, чтобы набрать 13,5 миллионов рублей на покупку двух комнат в коммунальной квартире. И вроде бы еще 2,3 млн сняли в рублях. Комнаты приобретала Дрожжина по доверенности, как версия - для Марии. Я так думаю, что потом это имущество точно также превратилось бы в договор пожизненного содержания с иждивением, и в результате комнаты перешли бы в собственность Дрожжиной. Так у нее получилась бы целая трехкомнатная квартира. Они там на Кутузовском проспекте, 22 много жилья имеют - не знаю, весь дом что ли решили купить...- Как у Гитаны Аркадьевны и Марии протекает коронавирус?- Они уже отболели и выздоровели, слава Богу, все нормально. Сейчас мы ждем, что Михаилу Цивину, возможно, изменят меру пресечения. Он ведь вопреки установленным нормам общался со свидетелем и даже угрожал ей. Сказал: \\"Мы с тобой потом разберемся\\". Он вообще ведет себя очень свободно, посмеивается, какие-то стишки пишет. Чувствует себя очень неплохо. Он ведь с самого начала надеялся развалить это уголовное дело, но не вышло...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАнатолий Кучерена: «Будем принудительно отдавать имущество Баталовым. Иного выхода нет»Известный адвокат, который представляет интересы обвиняемых – Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, рассказал «КП», что через суд будут просить расторгнуть договор ренты (подробности)