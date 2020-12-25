Команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует пересмотреть роль ядерных вооружений в концепции военной стратегии страны. При этом затраты на такие вооружения будут снижены.По мнению экспертов, речь идет в первую очередь о программе финансирования создания новой межконтинентальной ракеты, стоимость которой превышает $100 миллиардов.В то же время, это не означает готовность США к разоружению, поскольку потенциал обычных вооружений новая администрация Белого дома намерена усиливать. В частности – за счет переброски средств с финансирования ядерного оружия.«Нам нужно модернизировать наши средства сдерживания. Но мы не можем тратить такие средства, какие сейчас выделяются», – заявил источник в администрации Байдена телеканалу Foxnews.По мнению нового президента США, ядерное оружие должно служить исключительно средством сдерживания и не может быть применено в ответ на серьезную неядерную угрозу.