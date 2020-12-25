Завершается год памяти Василия Пескова. Несмотря на пандемию, подарков Василию Михайловичу в этом году было много: Песковские чтения международного уровня, международная научная конференция и двухтомник ее материалов, несколько мемориальных досок, несколько всероссийских конкурсов его имени, вернисаж фотопортретов Пескова в редакции и на всероссийском медиафоруме в Сочи, переезд музея В.М. Пескова в отремонтированный корпус, учреждение медали имени Пескова научным сообществом и приза Василия Михайловича от «Комсомольской правды»...Венчает год открытие памятника нашему легендарному коллеге в Воронежском заповеднике его имени. Из-за пандемии бронзовая фигура с лета простояла укутанная в целлофан, но все же решено объявить об открытии, пока узким кругом, а празднование перенести на лето 2021-го и провести возле памятника народныи фестиваль «Шаги по росе».Автор памятника - земляк и друг Пескова, известныи скульптор Александр Егорович Козинин. Деятельное участие и материальную поддержку оказал депутат Госдумы от Воронежа, поклонник Пескова, которого когда-то учил его отец, Аркадии Николаевич Пономарев.Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин по этому особому случаю направил телеграмму директору ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» Тарасову А.А и всем сотрудникам Воронежского природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова и музея В.М.Пескова, заслуженному работнику культуры России, скульптору Козинину А.Е. и депутату Госдумы РФ Пономареву А.Н.:Уважаемые коллеги и друзья! Журналисты «Комсомольской правды», которой Василий Михайлович Песков верой и правдой служил без малого шестьдесят лет, рады поздравить вас, нас и всё многомиллионное сообщество читателей-поклонников песковского творчества, с завершением важного этапа в мемориальном проекте его памяти. Открытие памятника вашему легендарному земляку и основателю российской экологической журналистики - событие выдающееся по многим причинам. Главная из них - дань уважения и общественного признания личности мирового значения, просветителю, защитнику природы, борцу за сохранение ее гармонии, человеку, который спасал от истребления заповедную систему России, ее лесные и водные ресурсы.Василий Песков из породы тех, кто сделал себя сам. Оставаясь скромным и добросердечным, он сумел достигнуть высот общественного положения и влияния. Паренек из воронежской глубинки стал не только великим журналистом, взявшим первое интервью у первого космонавта Земли Юрия Гагарина, не только знаменитым путешественником, написавшим книги о всех материках планеты и открывшим миру таежный тупик саянских староверов. И не только узнаваемым в каждом уголке страны любимым телеведущим программы «В мире животных», автором фотографических шедевров о природе и ее обитателях. Василий Песков в своей службе Отечеству поднялся до высот власти, общаясь напрямую с президентами и главами правительств. Он становился собеседником крупнейших фигур современности: писателя Михаила Шолохова, маршала Георгия Жукова, генерального космического конструктора Сергея Королева.Его масштабные проекты вертолетных съемок страны и переписи всех родников и малых речек, пересечения на автомобиле «земли за океаном» и изучение «русского следа» на Камчатке и в «стране Аляска», установление литературных памятных досок в честь персонажей русской классики и воссоздание Дня птиц - все эти проекты показывают незаурядность и громадный талант нашего коллеги, который служит нам высоким профессиональным эталоном. Несмотря на сложные из-за пандемии условия создания и открытия, памятник занял свое достойное место там, где Василий Михайлович не раз бывал и работал, рассказывая в газете о Воронежском заповеднике и его людях. Образ, созданный Александром Егоровичем Козениным, оказался необычайно удачным и точно передает как характер Пескова, так и масштаб его личности. Скульптура оказалась работой, достойной памяти великого человека.Мы благодарны вам, Александр Егорович, а также Аркадию Николаевичу Пономареву, стараниями которого проект памятника , а также и мемориального сквера на малой родине Пескова доведены до замечательного результата. Очень жаль, что нам не удалось на этот раз из-за сложной эпидемиологической ситуации очно поучаствовать в церемонии открытия. Но мы рассчитываем прибыть десантом «Комсомольской правды» летом, для участия в задуманном народном фестивале «Шаги по росе», который станет еще одним памятником Василию Михайловичу и, надеемся, привлечет к бронзовому Пескову волну искренней любви и почитания его последователей. Желаем всем крепкого здоровья и новых достижений!Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. 25 декабря 2020 годаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПесков, который всегда говорил правдуК 90 летию основоположника нашей экожурналистики (подробности).В Воронежском заповеднике открыли народный памятник Василию ПесковуБронозовый монумент стал частью мемориального комплекса легендарному журналисту (подробности).