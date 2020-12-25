Центр стратегических разработок огорошил новым исследованием: в будущем году владельцы бизнеса собираются на 11% урезать зарплаты своим работникам. Причина — ухудшившиеся общие экономические показатели в стране. Чтобы выжить, бизнес должен экономить. А на чем экономить, как не на зарплате, делают вывод в Центре, которым, к слову, в разные годы руководили Герман Греф, Алексей Кудрин, Максим Орешкин и другие известные экономисты.Но как же так — ведь на каждом углу нам твердят о нехватке рабочих рук. А если работников не хватает, то им наоборот, должны не снижать, а повышать зарплату. Неувязочка получается.- Никакого снижения зарплат не будет, - заверил «КП» член президиума «Опоры России» предприниматель Юрий Савелов. - Мигранты уезжают домой, людей не хватает. На стройке 30% кадровая нехватка, в ЖКХ скоро сосульки некому сбивать будет, водителей не хватает, складских работников. У меня на складах 40% вакантных мест, куда мне понижать зарплату? Мигранты уехали, а на 35-40 тысяч в месяц россияне не идут...По словам Савелова, сейчас, в условиях кадрового голода, зарплаты даже растут. А как же издержки, о которых говорили в ЦСР?- Издержки нам позволило снизить государство, когда в апреле понизило ставки по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% - это огромная помощь, - говорит предприниматель. - У меня тут же высвободилось полмиллиона — почему бы часть денег не пустить на повышение зарплаты.Сейчас многие предприятия закрываются, в том числе, иностранные. На рынке появляются квалифицированные кадры, за них идет борьба, и побеждает тот, кто даст более высокую зарплату. А те, за кого работодатели не захотят бороться, увы, останутся не у дел.- Ситуация идет к тому, что в следующем году мы увидим такую поляризацию: с одной стороны, будет расти безработица, но с другой, у тех, кто останется в строю, будет расти зарплата, - делает вывод эксперт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСправедливость или уравниловка: почему пенсии в России всем повышают по-разномуРазбираемся, что лучше: «всем поровну» или «каждому по заслугам» (подробнее)