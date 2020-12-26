Этот год для Сосо Павлиашвили, как и для большинства людей, выдался непростым из-за пандемии. Но случилось в семье музыканта и много хороших событий. Одно из главных – венчание Сосо с женой Ириной. Вместе они 23 года – познакомились, когда Ирине было 16 лет. И с тех пор не расставались – образец примерной семьи в шоу-бизнесе. Впервые о важном событии в их жизни Сосо Павлиашвили рассказал в интервью kp.ru. Также семья впервые поделилась фото с венчания.- Поздравляем вас с венчанием. Как вы с Ириной пришли к этому решению, ведь вместе уже больше 20 лет?- Мы православные люди, поэтому лучше поздно, чем никогда. После того, как мы брак зарегистрировали, решили, что должны доверить нашу любовь Боженьке. Наши дети не должны жить во грехе, а должны расти в окружении ангелов, с божьим благословением. Несмотря на то, что у нас двое детей, все равно каждый год были какие-то испытания. И мы поняли, что должны обязательно венчаться. Кроме того, в наше неспокойное время, надо открыть сердце и душу небесам. Тем более, если ты крещенный и верующий.- Вы ведь венчались в церкви, которую обычно посещаете. Из-за пандемии без гостей венчались?- Были мы с Ирочкой, ее родители, брат, наши дети и еще несколько человек наших близких. Так как быстро приняли это решение, то и людей было немного. 28-го ноября начинался пост, и батюшка бы не мог нас уже венчать, поэтому и спешили. Несмотря на то, что это было время, когда каждый день шли новогодние съемки, для такого важного события мы быстро нашли время. Я посещаю храм иконы Божией Матери Нечаянная Радость на Шереметьевской. Там же познакомился с протоиреем Ростиславом Яремом, который восстановил старую церковь около нашего дома - Живоначальной Троицы на Алексеевской. Он безгранично чистый и честный человек. Очень приятно с ним общаться. Во время венчания в храме он был сосредоточенный, а когда мы закончили церемонию, он как ребенок улыбался.- До сих пор в социальных сетях порой пишут какие-то неприятные вещи в адрес вашей жены. Что происходит?- Люди копят почему-то в себе плохое, на хорошее не хотят обратить внимание. До сих пор находятся люди, которые пишут ложь: что я из-за Иры бросил первую жену. Это не правда! Я хочу подчеркнуть два момента для людей, которым это интересно. Во-первых, когда я с Ирочкой познакомился и у нас начались отношения, то уже со своей первой супругой не жил. Во-вторых, первая моя жена Нино (мать моего сына Левана) - член нашей семьи. Так было и будет. Она наша волчица, наш родной, безгранично добрый, порядочнейший, достойный человек. Все, кто пишет клевету в адрес моей семьи - просто негодяи, но я желаю им добра и любви, чтобы они хоть сотую часть того счастья, которое я ощутил, ощутили.- Концертная деятельность из-за пандемии остановилась. Как выкручиваетесь?- В данный момент я записываю новый альбом с потрясающими музыкантами. Я арендую маленькую студию около моего дома. У нас есть два ресторана: сейчас иногда даже в минус уходим. Но весь мир сейчас лихорадит, многим людям не сладко живется. Но слава Богу, нет комендантского часа, нет войны, нет голода.- Как будете отмечать новый год?- В домашнем кругу, конечно! А до пандемии было по пять-шесть выступлений за новогоднюю ночь.- Опасаетесь ли вы вируса, заботитесь о своем здоровье? Какие меры предосторожности соблюдаете?- Мы всей семьей каждый день плаваем, занимаемся спортом, много гуляем. Стараемся есть чеснок, лимон, имбирь в больших количествах. Мама с детства приучила меня есть много зелени, перца. Это все очень полезно. Мы всей семьей еще летом переболели коронавирусом - на пару дней потеряли обоняние, больше никаких симптомов не было. Все незаметно прошло. Сейчас я переживаю лишь о том, чтобы мои родители не заболели, они живут в Грузии. И все родственники, которые рядом с ними, делают все возможное, чтобы их обезопасить.- Чем вас с Ириной порадовали дочки в уходящем году?- Буквально на днях моей старшей доченьке Елизавете исполнилось уже 16 лет. И я очень горд за нее, потому что она поступила в колледж ВГИК по классу живописи и мультипликации. Ей очень нравится - невероятная аура, потрясающие педагоги. Она сейчас учится дистанционно, но мы не можем отнять у нее карандаши. Младшая моя Сандра также сейчас на дистанционке, но, помимо этого, она ходит в центр творческого развития «Республика KIDS». Это школа моего друга Евгения Орлова, где дети и поют, и танцуют, и рисуют – одним словом, всесторонне развиваются. Возможно, Бог даст нам еще ребенка. Так что мы очень ждем окончания пандемии и лучших дней нашей жизни. Желаю всем, кто читает наше интервью, чтобы 2021 год мы встретили с верой и надеждой в лучшее.