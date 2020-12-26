Уходящий 2020-й год стал вызовом для большинства отраслей экономики. В частности, серьезный удар пришелся по нефтегазовой сфере. Она пострадала как от пандемии, так и от резкого падения цен на нефть, которое случилось в марте. И хотя ситуацию помогло частично исправить соглашение ОПЕК+, сокращение добычи оказало влияние на финансовые показатели многих компаний отрасли. Среди российских нефтедобытчиков лучше всего кризисный год пережила «Роснефть». И вот почему.ОБОШЛИ КОНКУРЕНТОВК концу года котировки крупнейшей российской нефтяной компании полностью восстановились до уровня начала года. Таким образом, динамика акций «Роснефти» значительно опередила динамику российских конкурентов, а также сводный индекс Мосбиржи «Нефть и газ». За этот год он снизился на 17%. Эксперты объясняют это фундаментальными конкурентными преимуществами, которые есть у компании.Преимущество № 1. Высокое качество ресурсной базы«Роснефть» - один из мировых лидеров по размеру запасов углеводородов, большая часть которых - это традиционные запасы углеводородов, расположенные на суше. Значит, стоимость их разработки и добычи относительно невысока и позволяет продолжать работу даже в условиях низких цен на нефть.Для справки, доказанные запасы углеводородов «Роснефти» составляют 42 млрд баррелей нефтяного эквивалента. При нынешней стоимости барреля это 2 триллиона долларов потенциальной выручки в будущем (или 150 триллионов рублей по сегодняшнему курсу). При этом компания продолжает вести разведочное бурение в перспективных нефтеносных провинциях, например в Карском море, где в этом году были открыты и поставлены на государственный учет два уникальных газовых месторождения.Преимущество № 2. Диверсификация рынков сбытаПользуясь выгодным географическим положением, «Роснефть» поставляет свою продукцию как в восточном, так в и западном направлениях. Это позволяет компании гибко управлять экспортными потоками с учетом региональных колебаний спроса. Так, в третьем квартале 2020 года поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили 23,5 млн тонн. Из них 55,3% ушли на Восток, и 44,7% - на Запад. При этом большинство договоров с потребителями долгосрочные. Это снижает влияние резкого сокращения спроса и цен на компанию.Преимущество № 3. Операционная и финансовая эффективностьДаже в сложных макроэкономических условиях удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. Так, по итогам третьего квартала 2020 года они снизились на 9,7% в годовом выражении – до 2,8 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Это минимальный уровень для компании за последние 15 кварталов, сопоставимый с показателем саудовской Saudi Aramco.Низкие операционные издержки «Роснефти» делают компанию устойчивой в рамках «энергетического перехода», а гибкое налоговое законодательство позволяет эффективно разрабатывать месторождения с учетом меняющейся ситуации на рынке.Преимущество № 4. Значительный свободный денежный потокЗа 9 месяцев этого года, несмотря на снижение цен на нефть, свободный денежный поток «Роснефти» достиг 352 млрд рублей (5,4 млрд долларов), что выше показателей многих российских и международных конкурентов. Для сравнения, свободный денежный поток американской Chevron и норвежской Equinor меньше в 3,6 раза, британской ВР – в 10,8 раза, китайской PetroChina - в 18 раз.Преимущество № 5. Снижение долгового бремениУстойчивая генерация свободного денежного потока позволяет даже в непростых условиях своевременно и в полном объеме обслуживать долговые обязательства. С начала года сумма финансового долга и торговых обязательств компании сократилась на 5,7 млрд долларов. При этом улучшилась структуры долга. Его долгосрочная часть выросла с 76% до 83%. Объем доступных кредитных линий и ликвидных финансовых активов превышает сумму краткосрочного долга в 1,8 раза.ПРОГНОЗЫ ИНВЕСТБАНКОВАналитики ведущих инвестиционных банков оптимистично оценивают перспективы развития «Роснефти» и ожидают продолжения роста котировок акций. Так, Bank of America поставил акции компании на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования на российском рынке. Он сохранил рекомендацию покупать и повысил целевую цену ГДР «Роснефти» с 5,9 до 6,8 доллара.А Goldman Sachs оценил перспективы компании ещё выше. Там предполагают, что цена одной ГДР может вырасти до 7,1 доллара. Этому будут способствовать эффективное распределение капитала «Роснефти», которое позволяет компании выплачивать акционерам высокие дивиденды, снижать долг и развивать новые проекты.ПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ» – ОСНОВА РАЗВИТИЯ В БУДУЩЕМВ текущей негативной макроэкономической ситуации многие нефтяные компании сокращают инвестиции в новые проекты или откладывают их на более поздний срок. Однако, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), начало восстановления спроса на нефть ожидается уже в 2021 году.В «Роснефти» делают упор на стратегическое развитие. Как ответственный и надежный поставщик энергии, компания делает ставку на крупные перспективные проекты. В частности, на уникальный «Восток Ойл». Проект реализуется на севере Красноярского края, является трансформационным для компании и станет основой ее развития в долгосрочной перспективе.«Восток Ойл» обладает гигантским ресурсным потенциалом: его запасы составляют 6 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по качественным характеристикам сорта Brent и ESPO. А потенциал добычи достигает 115 млн тонн в год, что сопоставимо с крупнейшими проектами на Ближнем Востоке. График реализации проекта предполагает поэтапный рост добычи с 20 млн тонн нефти в 2022 году до 100 млн тонн к 2030 году.Кстати, масштабные перспективы проекта «Восток Ойл» привлекают международных инвесторов. Так, 16 ноября этого года совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по продаже 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл» ведущей транснациональной трейдинговой компании Trafigura PTE Ltd. Благодаря опыту и доступу к рынкам сбыта нового акционера проекта, это позволит обеспечивать гарантированный, гибкий и эффективный сбыт нефти в глобальном масштабе.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИДополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл» является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути (СМП). Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. При этом, прямой доступ к СМП позволит сохранить качество экспортируемой нефти: поставки танкерами позволят избежать смешения нефти проекта с нефтью более низкого качества в трубопроводной системе «Транснефти».Более того, по мнению аналитиков J.P.Morgan, проект «Восток Ойл» обладает конкурентным уровнем затрат и углеродных выбросов, принесет геополитические выгоды для России от развития СМП и будет оказывать стимулирующий эффект на российскую экономику.УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕНа одно из первых мест для крупных глобальных корпораций выходят не только операционные и финансовые показатели, но и факторы устойчивого развития, в том числе применение «зеленых» принципов при реализации инвестиционных проектов. Являясь лидером нефтегазовой промышленности России и одной из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического комплекса, «Роснефть» стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание страны, в улучшение качества и условий жизни ее граждан.Объем «зеленых» инвестиций компании за 9 месяцев 2020 года составил 28 млрд рублей, которые направлены в основном на активное строительство объектов использования попутного нефтяного газа, а также на повышение надежности трубопроводов.Так, в декабре 2020 года совет директоров «Роснефти» рассмотрел «План по углеродному менеджменту до 2035 года». Он представляет собой долгосрочную рамочную основу развития компании в контексте низкоуглеродного развития экономики, включая управление климатическими рисками и определение возможностей, связанных с будущим спросом на энергию.В плане стоят следующие цели: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, нулевое рутинное сжигание попутного газа. Реализация плана будет способствовать усилению позиций «Роснефти» как одного из лидеров глобального энергетического рынка в условиях процесса энергетического перехода и максимальной монетизации доказанных запасов компании.