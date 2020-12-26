Несколько дней назад депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин опубликовал на страницах «Комсомольской правды» статью, посвященную недавно завершившейся Второй Карабахской войне.На парад победы в Баку господин Затулин реагирует весьма нервно. Впрочем, связи Затулина с Арменией и проармянскими кругами Москвы ни для кого не секрет, и можно догадаться, что он желал бы видеть парад победы не в Баку, а в Ереване. Затулину следовало бы ознакомиться с существом вопроса, с его «правовой папкой», а не громогласно заявлять, что «Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана» и т.д. Или хотя бы выслушать «карабахский» блок пресс-конференции президента России Владимира Путина. Владимир Владимирович, напомним, отметил: «С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики». А говоря об отношениях Азербайджана и Турции, напомнил политическую «азбуку» тем, кто ее нечаянно позабыл: «Азербайджан — независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?» Так что депутату Госдумы Затулину вряд ли стоит идти против позиции России, сформулированной ее президентом.И уж тем более неумно и непорядочно пытаться увязать с азербайджанским парадом победы обострение ситуации в Гадруте, которое — сюрприз! — спровоцировали армянские боевики. Те самые, которые несколько дней подряд раздавали интервью, что они-де не подчинятся приказу сложить оружие и прекратить огонь, что объявили себя «смертниками» и т.д.Не выдерживает критики и попытка Затулина представить дело так, будто бы «Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную «Республику Арцах» (кавычки мои — Ф.А.), а на самом деле на армян и Армению», возмущаться, что «пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение «контрнаступлением»», но, по версии Затулина, «не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления». Просто поинтересуемся: каким образом Азербайджан «напал» на собственную территорию? И еще раз напомним: чем является с точки зрения международного права столь любимая его сердцу «Республика Арцах», уже разъяснил президент РФ. Это — территория Азербайджана.В июле 2020 года именно Армения — это признали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и второй президент Армении Роберт Кочарян — провоцирует вспышку боев на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении. В августе на линии фронта задержана диверсионная группа из Армении. А в ночь на воскресенье 27 сентября Армения, начинает обстрел азербайджанских сел по всему фронту. И если это не доказательства наступления на Азербайджан, то тогда, простите, что?Тем более не выдерживают критики слова господина Затулина насчет «нападения на Армению и армян». Боевые действия в течение всех 44 дней шли исключительно на территории Азербайджана и территорию Армении не затронули. Конечно, человек имеет право на личное мнение, однако, здесь надо оперировать не категориями «нравится — не нравится», а держать в голове признанные границы, резолюции СБ ООН, за которые голосовала, в числе других стран , и Россия. И еще — коренные интересы своей страны, ее международные обязательства.А директор Института стран СНГ в лучшем случае просто не видит тех сдвигов и изменений, которые происходят в отношениях России, Азербайджана и Турции, и мыслит устаревшими категориями не то русско-турецких войн, не то блокового противостояния.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Одна неправда нам в убыток»: Уроки Карабаха для РоссииДепутат Госдумы Константин Затулин - о том, что должна понять и сделать Москва после войны в Закавказье осенью 2020-го (подробности).