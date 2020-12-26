Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена запланирована на 20 января. Но уже сейчас известно то, что он скажет и сделает, сев в президентское кресло.В свой первый рабочий день Джо Байден направит в Конгресс законопроект об иммиграции. Этот документ даст нелегальным иммигрантам, которых в США более 10 миллионов человек, возможность получить американское гражданство. Сейчас многие из них находятся в США нелегально. Также в законе будет сказано и о тех, кого еще детьми привезли в Америку. Их в США называют «мечтателями». Им будет дано право на работу в стране.Вторым своим важным делом Байден считает отмену запрета на въезд путешественникам из мусульманских и африканских стран. Его в свое время принял Дональд Трамп. В США пока запрещено въезжать туристам из Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Йемена, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы и Нигерии. Запрет действует на основании президентского указа, поэтому его будет отменить не сложно.Байден обещал сразу же отменить решение президента Трампа об ужесточении критериев предоставления убежища. «Жестоко и отвратительно лишать детей-мигрантов той немногой защиты, которую они имеют, - сказал Байден, будучи кандидатом в президенты. Суды учли его обещание и разрешили задерживать детей-мигрантов только на 20 дней, тогда как администрация Трампа разрешает удерживать их на неопределенный срок.Еще в ходе избирательной кампании Джо Байден говорил о том, что не станет откладывать в долгий ящик возвращение США в Парижское соглашение по климату - пакт между 200 странами о добровольном сокращении выбросов парниковых газов в целях борьбы с изменением климата.Также Байден распорядится, чтобы повсюду люди ходили в защитных масках и соблюдали ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией.Избранный президент также пообещал отменить налоговые льготы для сверхбогатых, устранить неоправданные лазейки в налоговом кодексе и использовать эти деньги для инвестирования в будущее Америки. Он также обещал, что не будет повышать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400000 долларов в год.Новый американский лидер планирует подписать распоряжения, регулирующие нефтегазовый сектор. Эти приказы будут нацелены на добавление строгих стандартов экономии топлива и реализацию закона о чистом воздухе, сохранении земель и вод Америки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБайден намерен использовать многосторонний подход в отношениях с РоссиейИзбранный президент США представил основные направления работы на внешнеполитической арене (подробности).