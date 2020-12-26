У Эдварда Сноудена и его жены Линдси Миллс родился первенец. В одном из московских роддомов жена Сноудена произвела на свет первенца.Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, получивший убежище в России, а затем подавший просьбу о вступлении в гражданство Российской Федерации, впервые стал отцом.Имя Сноудена прогремело на весь мир в 2013 году, когда он рассекретил детали шпионской деятельности США в 60-и странах мира. Причем шпионаж велся как за простыми людьми, так и за руководителями государств и правительств.На родине Сноудену предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.Вместе со Сноуденом в России осталась его подруга Линдси Миллс, с которой Эдвард вступил в брак в 2017 году.В своем Instagram Миллс написала под фотографией:- С Рождеством, малыш. Величайший подарок – это любовь, которую мы разделяем. С праздником от нашей семьи, которая совсем недавно стала больше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФО получение российского гражданства бывший сотрудник АНБ пока не думает (подробности).