Сколько людей соглашаются или вынуждены работать 1 января? И сколько за это доплачивают? Это решили выяснить в Авито.Работа, опросив 10 тысяч респондентов по всей России.Подавляющее большинство (64%) в праздник не работает. Каждый пятый до сих пор не знает, придется ли. Каждый десятый выходит на службу вынужденно. Оставшиеся 6% - настоящие фанаты своего дела, так как в Новый год будут трудиться добровольно.И лишь часть таких добровольцев делает это из-за приличных денег. Среди тех, кто, у кого Новый год рабочий, всего 4% получит прибавку более 21 тысячи рублей. Каждый десятый заработает от 6 до 15 тысяч рублей бонуса к окладу, а каждый третий — до 5 тысяч рублей. А у 41% зарплата за работу в главный праздник года не изменится.Будете ли вы работать 1 января?Да, у меня официально рабочий день 1 января - 9%Да, выхожу работать по собственному желанию - 6%Пока не знаю - 21%Нет - 64%Увеличивают ли вам сумму дневного оклада за рабочий день 1-го января?Да, до 5 тысяч рублей - 29%Да, на 6 – 10 тысяч рублей - 5%Да, на 11- 15 тысяч рублей - 5%Да, на 16 – 20 тысяч рублей - 2%Более 21 тысячи рублей - 4%У нас не меняется зарплата - 41%Затрудняюсь ответить - 14%По данным Авито.Работа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЧто будет с доходами работников в следующем году (подробнее)