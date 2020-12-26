Такого разгула демократии, как это случилось на днях в Киеве, Украина еще не знала. Ну вы представьте себе: не какой-нибудь лютый оппозиционер, свирепый критик власти, а кадровый военный, сановитый госчиновник, целый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос публично возил фейсом по тейблу самого президента страны и заодно верховного главнокомандующего вооруженными силами незалежной.И почему же? Поводом для такого жесткого \\"наезда\\" генерала стало интервью Владимира Зеленского изданию «Фокус». В нем он заявил, что в случае нападения Российской Федерации на Украину в стране будет объявлена всеобщая мобилизация, при которой в строй будут ставить не только мужчин, но и женщин.Надо быть сильно нетрезвым или даже умственно неполноценным, чтобы на полном серьезе рассуждать о нападении России на Украину. Наверное, такие рассуждения очень нравятся отмороженным националистам-провокаторам бандеровского замеса, но не здравомыслящим украинцам. Ибо даже самый отсталый киевский школьный двоечник хорошо понимает, что сегодня у Москвы нет и единого повода для того, чтобы идти войной на соседнее государство. Зачем? Чтобы еще сильнее настроить против себя недругов? Чтобы умножить количество их санкций? Чтобы дать США и другим странам НАТО радостно воскликнуть: \\"Ага, мы же говорили всем, что Россия вынашивает агрессивные планы и представляет угрозу для мира!\\" (в Вашингтоне уже прямым текстом называют Россию врагом).Но все-таки, - что же там такого перченого наговорил своему президенту генерал Кривонос в интервью изданию \\"Новое время\\"? Из-за чего он \\"понес по кочкам\\" позицию Зеленского?Рассуждения президента Украины о возможности полномасштабной войны с Россией Кривонос назвал нереалистичными. По его словам, окружение убеждает украинского лидера, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России возможно, однако на практике этого не произойдет.Цитирую: \\"Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках и воевать? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет!... У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало! И 2018 год, когда ввели военное положение, так же показал, что огромное количество убежало от мобилизации. ...После мобилизации людей необходимо обучить. А само по себе огромное количество мобилизованных не решит вопрос способности противодействовать врагу... Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч на верную смерть\\"...После такого антипрезидентского выпада сведений об увольнении строптивого генерала Кривоноса еще не поступало...А вот глава украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался еще круче. Он слова Зеленского о возможности полномасштабной войны и мобилизации женщин назвал бредом. «Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — заявил он.Очень возможно, что это так и есть.Но тут все же нельзя не обратить внимание и на другое. Уж слишком часто в последнее время некоторые киевские политики и военные (в отличие от Кривоноса и Охрименко) говорят о силовом возращении Крыма и Донбасса, о прорыве украинских танков в Симферополь и Севастополь, о необходимости устроить Черноморскому флоту Перл-Харбор, о ракетном обстреле Крымского моста, Новороссийска и даже Москвы. В России уже не раз предупреждали Киев, что такие агрессивные милитаристские \\"порывы\\" могут привести к потере украинской государственности.Можно сказать еще прямее - к российскому флагу над офисом Зеленского...