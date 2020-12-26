Еврокомиссия опубликовала полный текст проекта соглашения, которое поставит точку в процессе выхода Великобритании из Евросоюза.О достижении соглашения было объявлено ранее. Стороны, похоже, довольны тем, что все прошло не по плану «жесткого развода».Текст не публиковали намеренно, дабы в канун Рождества «не осложнять праздники экспертному, медийному и политическому сообществу».Теперь послам 27 стран-участниц Евросоюза необходимо будет изучить и одобрить проект. Затем Совет ЕС проголосует за него, после чего свою подпись на документе поставит британский премьер. Все это должно быть сделано в авральном режиме – до 1 января 2021 года.Согласование проекта также происходило аврально, что позволило избежать срыва брекзита без сделки в период пандемии коронавируса. Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС были начаты в середине 2017 года.Соглашение предусматривает свободную торговлю без тарифов и квот, неограниченный доступ к территории, воздушному и морскому пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Однако, Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере обороны, внешней политики и санкций.BBC выделила 10 главных сфер, в которых сразу же после подписания или постепенно произойдут заметные изменения как в жизни британского королевства, так в жизни подданных Ее Величества (по большей части, весьма спорные). Это квоты на вылов рыбы, правила ведения бизнеса, прерогативы и юрисдикция Европейского суда, система разрешения споров, визовый режим, торговые преференции, обмен данными, стандартизация, квалификационные нормативы, доступ к системам безопасности.В Европе соглашение приветствуют. Все цитируют DW, которая написала, что руководство Немецко-британской торгово-промышленная палаты в Лондоне наконец-то облегченно вздохнуло. А генеральный директор Федерации немецкой промышленности Йоахим Ланг заявил: «Лучше соглашение, чем отсутствие соглашения».