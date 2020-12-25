Буквально в последние дни перед окончательным выходом Британии из ЕС сторонам удалось одобрить текст соглашения, который регулирует взаимоотношение альянса и независимой от него теперь страны после 31 декабря 2020 года.«Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этой сделке <…> Это крупнейшая двусторонняя сделка, подписанная сторонами, она регулирует торговлю, объем которой в 2019 году составил £668 миллиардов», – сказано в заявлении правительства Великобритании.В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что достигнутое соглашение является «честным и сбалансированным», несмотря на долгую и извилистую дорогу, которую пришлось пройти сторонам до момента его подписания.– Сегодня я чувствую только тихое удовлетворение и, честно говоря, облегчение. Я знаю, что это - тяжелый для некоторых день, и нашим друзьям в Соединенном Королевстве я хочу сказать: расставание - это такая сладкая грусть. Всем европейцам я говорю: пора оставить брекзит позади, наше будущее творится в Европе.До конца уходящего года соглашение будет рассмотрено послами стран-участниц Евросоюза в Брюсселе, а также должно быть одобрено парламентом Великобритании и на уровне Европейского совета.Окончательный выход страны из ЕС станет новогодним подарком для жителей Соединенного Королевства, большинство из которых проголосовало за выход из Евросоюза.Неурегулированность вопроса поставила под вопрос достаток британцев, которые в канун Рождества остались с пустыми холодильниками: все товары европейского производства были буквально сметены с полок супермаркетов.