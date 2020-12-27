Стать сухой может любая кожа и даже жирная. Особенно часто это происходит в отопительный сезон, когда на улице стоят морозы- Кожа может стать сухой по разным причинам, включая возраст (климактерический период), да и любые другие гормональные изменения в организме, - говорит Евгения Иконникова, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук. - Но прежде всего это связано с недостатком влаги. Влаги может не хватить по разным причинам:* обезвоживание (в том числе из-за перенесенного ковида — многие переболевшие отмечают сильную жажду, сухость слизистых, кожи),* различные хронические или впервые выявленные заболевания (патология щитовидной железы, сахарный диабет, атопический дерматит и др.), * неблагоприятные погодные факторы (солнце, ветер, перепад температур),* вредные привычки (курение, употребление алкоголя),* отопительный сезон и сухость воздуха в помещении,* нерациональное питание (мало фруктов, овощей и воды),* неправильно подобранные средства по уходу за кожей.Еще суше зимойА зимой традиционно начинается сложный период для нашей кожи. Если на улице она подвергается воздействию таких неблагоприятных климатических факторов, как ветер и холод, то в помещениях из-за очень сухого воздуха быстро обезвоживается. Сложнее всего приходится обладателям и без того сухой кожи. Зима существенно усугубляет ее состояние, вызывая сильное раздражение, повышение чувствительности и еще большую потерю влаги.- Сухая кожа — это врожденная особенность, - говорит наш эксперт. - Для такого типа кожи характерны недостаточно эффективная работа сальных желез, сниженное выделение кожного сала, ослабленная активность ферментной системы и дефекты эпидермального барьера, что и приводит к интенсивной потере влаги. Вот почему сухая кожа нуждается в постоянном восстановлении барьера и поддержании работы клеток на должном уровне, особенно зимой.Если кожа становится сухой только в зимний период, нужно обязательно пересмотреть привычный уход. Делаем акцент на интенсивных увлажняющих средствах с более плотной текстурой. Перед выходом на мороз крем стоит нанести заранее для максимального впитывания. Именно так он будет наиболее эффективно увлажнять и защищать кожу. Если ночной крем имеет очень плотную консистенцию, лучше не наносить его на веки, чтобы предотвратить появление утренней припухлости под глазами и отеков. За областью вокруг глаз продолжаем ухаживать с помощью кремов и сывороток с легкой текстурой.Как увлажнить и не навредитьНо если кожа очень сухая, то зимой требует особо бережного ухода. Как же ухаживать за кожей, испытывающей дефицит влаги?1. Не рекомендуется посещать бани и сауны (кроме турецкого хаммама).2. Никаких агрессивных средств.Исключить из ухода твердые моющие средства (мыло), контрастные умывания, агрессивные скрабы с абразивными частицами и грубые мочалки, спиртовые лосьоны (тоники) и средства, содержащие кислоты.Очищать такую кожу следует с помощью средства с нейтральным рН (5,5), которое не должно содержать большого количества поверхностно-активных веществ (ПАВ).Лайфхак: один из признаков того, что средство содержит мало ПАВ, — слабое пенообразование. Если кожа все равно плохо переносит умывание, можно использовать для ее очищения специальное молочко или лосьон.3. Кремы с влагоудерживающими компонентами и увлажнительА вот что рекомендуется, чтобы быстро устранить дефицит влаги в коже лица в домашних условиях:* Ищите крем с влагоудерживающими компонентами, наиболее популярные из которых — глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота, полисахариды.* Также в состав интенсивно увлажняющих средств могут входить пленкообразующие вещества, препятствующие испарению влаги из кожи (натуральные и минеральные масла, ланолин и пр.), а также ингредиенты, восстанавливающие липидный барьер (холестерин, сквалан, жирные кислоты).* Отличным дополнением станет использование глубоко гидратирующих сывороток, которые нужно наносить перед применением крема два раза в день.* Дополнительно рекомендуется применение увлажнителей воздуха, особенно в ночное время.4. При необходимости — курс биоревитализации- Зимой сухая кожа как никогда нуждается в курсе биоревитализации, - уточняет Евгения Иконникова. - Эта процедура позволит более эффективно напитать ее влагой и укрепить иммунитет. Так создается мощнейший гидрорезерв в глубоких слоях кожи (дерме), что не только возвращает ей сияющий вид, устраняет дискомфорт и сокращает морщины, но и создает здоровую физиологическую среду для нормальной жизнедеятельности клеток.5. И курс витаминовЗимой начинают постепенно проявляться симптомы авитаминоза, в том числе недостатка витамина D. Поэтому необходимо принимать мультивитаминные комплексы, содержащие жирные кислоты омега-3. Уже через две недели после их приема отмечается уменьшение дискомфорта и сухости кожи.КСТАТИНе забывайте про руки и волосыВ холодное время года нужно особенно тщательно ухаживать за руками. У обладателей сухого типа кожи сухость рук зимой достигает своего пика — кожа краснеет и даже трескается, появляется зуд. Поэтому не забывайте надевать перчатки и ухаживать за руками с помощью защитного питательного крема. Справиться с повышенной сухостью и быстро восстановить кожу в салоне помогут парафиновые ванночки.Необходимо помнить, что в холода волосы и кожа головы тоже нуждаются в защите. Ведь при низких температурах сосуды сужаются, что приводит к нарушению и ухудшению питания волос и, как следствие, к их усиленному выпадению. Улучшить кровоснабжение волос можно с помощью мезотерапии волосистой части головы. В домашних условиях для кожи головы полезно применять специальные питательные и разогревающие маски.Следуя этим простым правилам, вы сохраните красоту и молодость вашей кожи и волос, несмотря на суровые погодные условия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог назвала самые вредные продукты на новогоднем столе: «Это просто яд для гастритчиков»Как скорректировать праздничное меню, чтобы гости обошлись без таблеток (подробнее)