Фигуристки творили чудеса на льду. Зал рукоплескал. Комментатор Алексей Ягудин рыдал в эфире Первого канала. Чуть не расплакалась и обычно очень сдержанная Этери Тутберидзе.А сюжет был закручен до предела. Александра Трусова чисто исполнила свою сложнейшую произвольную программу и захватила лидерство. «Настоящая пушка», - одобрительно говорил ей Евгений Плющенко и показывал большой палец вверх. После короткой программы он показывал им вниз, намекая на то, что Трусовой, которая была четвертой, занизили оценки. Но на этот раз двукратный олимпийский чемпион был доволен.Совсем еще юная 14-летняя Камила Валиева, которую называют «секретным оружием Тутберидзе» тоже выстрелила - каталась настолько виртуозно и вдохновенно, что обошла Трусову. Ну а победную точку поставила Анна Щербакова, которая вообще побила мировой рекорд по сумме двух программ (рекорд 247,59 балла принадлежит Алене Косторной, но она заболела коронавирусом и в Челябинск не приехала). Увы, новый рекорд засчитан не будет, поскольку был установлен на внутрироссийских соревнованиях. Зато засчитано другое достижение - Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России. И это в 16 лет!«Анна сегодня всем объяснила, что спорт - преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей», - прокомментировала успех Этери Тутберидзе в Инстаграм, намекая на то, что ей пришлось пережить после того, как от нее к Плющенко перешли ее лучшие фигуристки Трусова и Косторная.Кстати, четвертое и пятое места тоже заняли представительницы «тутберидзе-тим» Дарья Усачева и Майя Хромых. Так что ученики школы «Самбо-70», можно сказать, положили всех на обе лопатки. Жаль только, что победительница последнего московского Гран-при воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева выступала после болезни и не смогла вклиниться в борьбу. Зато победил другой ученик профессора Мишина Михаил Коляда, ставший трехкратным чемпионом России среди мужчин.Да, планка поднята - теперь ясно, на какой высоте пойдет борьба за медали Олимпиады-2022 в Пекине, до которой-то и осталось чуть больше года.Фигурное катание. Чемпионат России. ЧелябинскЖенщины. Итог1. Анна Щербакова (Тутберидзе*) - 264,102. Камила Валиева (Тутберидзе) - 254,013. Александра Трусова (Плющенко) - 246,374. Дарья Усачева (Тутберидзе) - 230,565. Майя Хромых - (Тутберидзе) 211,916. Елизавета Нугуманова (Мишин) - 204,637. Елизавета Туктамышева (Мишин) - 204,25*Фамилия главного тренера в команде, где работают еще несколько специалистовМужчины. Итог.1. Михаил Коляда - 296,15.2. Макар Игнатов - 265,37.3. Марк Кондратюк - 260,31.4. Андрей Мозалёв - 252,92.5. Александр Самарин - 251,38.6. Антон Шулепов - 249,89.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем запомнился третий день Чемпионата по фигурному катанию: рекорды Шербаковой, медведь для Трусовой и вакцина от коронавируса для ТарасовойНа чемпионате в Челябинске назвали имена победителей (подробности)Битва легенд: Медведева и Загитова представили новые программы с разницей в суткиФанаты спортсменок ликуют - девушки продолжают работу над своими выступлениями (подробности)