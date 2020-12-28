На днях семья Валентины Легкоступовой впервые встретит ее день рождения без именинницы: 30 декабря артистке исполнилось бы 55 лет. Она ушла внезапно, и эта загадочная смерть превратила ее самых близких людей в заклятых врагов. Вместо того, чтобы собраться вместе и почтить память жены и матери, они продолжают обвинять друг друга во всех смертных грехах и воевать за наследство.Как посчитали СМИ, имущество Легкоступовой, за которое главным образом борются ее дочь Анэтта Бриль и вдовец Юрий Фирсов, тянет на 100 миллионов рублей. Однако, эта сумма оказалась далека от правды - адвокату семьи пришлось опровергать фантастические цифры.- Она владела квартирой в районе Текстильщики стоимостью не более 10 млн рублей и загородным домом, который стоит не более 4 млн рублей. Но за вычетом кредитных обязательств остается до 10 миллионов, - детально разъяснил Сергей Жорин.Однако, как выяснил сайт kp.ru, сама Валентина Легкоступова куда дороже оценивала свою дачу в Подмосковье. За последний год певица несколько раз пыталась продать это имущество за 10 миллионов рублей, последний - перед свадьбой с Юрием Фирсовым, однако, покупателей так и не нашлось.- Двухэтажный дом из бруса 140 кв.м. на участке в 24 сотки, крайний к лесу. На первом этаже прихожая, спальня, кухня, гостиная с бильярдом и камином, большой санузел с душевой кабиной и теплыми полами, - перечисляла Легкоступова в объявлении на популярном сайте. - На втором этаже две спальни, гардеробная, санузел. Фантастический вид окон в любое время года. На территории пруд с карасями, двухэтажная баня, колодец, скважина, газ. Отдельностоящий кирпичный гараж на 2 машины. На территории сосны, за забором сосновый лес. До водохранилища с пляжем 100 метров. Тишина, покой, грибы, ягоды - заезжай и живи!Теперь недвижимость певицы в равных долях должна быть поделена между четырьмя наследниками первой очереди: мамой, сыном, дочерью и вдовцом.- Только в том случае, если они заявят о своих наследственных правах, - уточняет адвокат Фирсова Евгений Бобков. - Это возможно сделать в течение полугода со дня смерти, то есть до 14 февраля 2021. На сегодняшний день за наследством обратились только двое: Юрий Фирсов и Анэтта Бриль. Мой доверитель будет претендовать на всю наследственную массу (не только движимое и недвижимое имущество, но и авторские права на песни, в том числе знаменитую \\"Ягоду-малину\\". - Ред.). А уж как он распорядится полученным наследством - другой вопрос. Юрий Вячеславович хотел отдать свою часть сыну певицы Матвею, чтобы парню досталось побольше.Между тем, еще одна важная задача для вдовца - забрать деньги, которые были найдены в квартире Легкоступовой и арестованы следователями.- Там около 30 тысяч евро (2,7 млн рублей. - Ред.), которые принадлежат Фирсову - мы это подтвердили документально, - продолжает адвокат. - Однако, Бриль утверждает, что это финансы ее матери, и хочет получить их в рамках наследства. Но при этом никаких доказательств почему-то не предоставляет.Кроме того, по словам защитника, после смерти артистки накопились внушительные долги.- У Валентины Легкоступовой было много непогашенных кредитов, самый крупный из которых - на автомобиль \\"Mini Cooper\\". После трагедии никто из родственников по займам не платил, набежали прострочки. Сумма очень большая, - говорит Евгений Бобков. - И даже ЖКУ в квартире артистки с тех пор никто не оплачивает. Надо понимать, что отказаться от этих долгов наследникам нельзя: они принимают на себя не только имущество, но и все финансовые обязательства умершей.Налоги Валентины Легкоступовой тоже пока не оплачены. По данным kp.ru, у артистки числится долг по земельному налогу за тот самый загородный участок на сумму 4,3 тысячи рублей - эту сумму необходимо было внести до 1 декабря 2020.КСТАТИПевица просрочила микрозаймО том, что исполнительница \\"Ягоды-малины\\" жила далеко не в роскоши и имела просрочки по кредитам, говорит и судебный процесс, на котором Валентина Легкоступова выступала ответчиком в декабре 2012 года. Тогда ООО \\"Домашние деньги\\" подало в суд на артистку, чтобы взыскать займ. Примечательно, что это не банк, а организация, выдающая микрозаймы под крутые проценты. Сейчас это около 170% годовых, но в 2012 году до изменения законодательства ставка могла быть в разы больше, из-за чего ссуда в несколько тысяч рублей легко превращалась в несколько десятков и даже сотен тысяч. Сейчас этот долг уже погашен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач наркобольницы: «Валентину Легкоступову выводили из запоя уже через две недели после знакомства с мужем-яхтсменом»И тогда на ее теле тоже было множество синяков (подробности)\\"Заберу свои деньги\\": вдовец Валентины Легкоступовой раскрыл истинные планы на ее наследствоЮрий Фирсов боится, что дочь артистки \\"пустит по миру\\" своего брата (подробности)