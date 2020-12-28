1 января, пятница19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.Неплохой день. Но при всем при этом, велика вероятность получить травму. Поэтому удваиваем внимание и бережем себя и близких. Исключаем потенциально опасные занятия.Именинники: Вонифатий, Григорий, Илья, Тимофей.2 января, суббота 20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.Нужно четко определиться со своими целями, а также понять, как к ним двигаться. Причем, планирование сейчас должно быть глобальным – впереди целый год!Составьте для себя своеобразный «лист желаний», напишите о том, чего бы хотели достичь. Через год обязательно вернитесь к этим записям.Именинники: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.3 января, воскресенье 21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.Активный, творческий, удачный – главные характеристики дня. Постарайтесь совместить приятное с полезным. Общение с домашними сейчас обязательно!Именинники: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей, Феофан.4 января, понедельник22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.Сосредоточиваемся на том, что имеет для нас первостепенное значение. Это, конечно же, собственное развитие, здоровье, а также рабочие вопросы. Надо понять, что сделано, а над чем еще предстоит активно поработать.Именинники: Анастасия, Дмитрий, Федор, Федосья.5 января, вторник22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.Очень продуктивный день! Есть шанс успеть сделать все задуманное и даже больше! И не думайте бездельничать, иначе все повернется против вас.Хорошо получать новые знания, а также делиться своим опытом с другими.Именинники: Василий, Давид, Иван, Макар, Наум, Нифонт, Павел, Феоктист.6 января, среда23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.Ради достижения своей цели придется пойти на некоторые уступки. Возможно, даже на немалые.Обязательно завершите начатое и настройтесь на новые вершины.В эмоциональном плане непростой день. Перепады настроения и мелкие ссоры не заставят себя долго ждать. Будьте осторожны.Именинники: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.7 января, четверг24-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.Также день максимальной активности. Но, это скорее должны быть скорее не рабочие дела, а семейные.День наполнен радостью и хорошим настроением. Сегодня можно обращаться к окружающим с самыми смелыми просьбами. Но в то же время надо будет и самому быть отзывчивым к чаяниям близких.Именинников нет.8 января, пятница25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.Еще один эмоционально нестабильный день. Следует набраться терпения и не реагировать на выпади окружающих.Обязательно надо отправиться на прогулку, чтобы получить заряд бодрости от природы. Также неплохой момент для покупок.Именинники: Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Никодим, Николай.9 января, суббота26-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.Удваиваем внимание, сегодня немало ситуаций, когда жизнь будет испытывать нас на прочность. Велика вероятность травм, ссор, ошибок в работе и на производстве, которые могут принести немало проблем.Кроме того, постарайтесь не кидаться на «выгодные» предложения.Именинники: Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.10 января, воскресенье27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.Хороший день для медитации, чтения умных книг, а также общения с мудрыми людьми. Сегодня есть шанс многое понять, «разложить по полочкам» и даже исправить.Физическую активность лучше исключить.Именинники: Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.11 января, понедельник28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.Символ дня – Лотос. Белоснежный цветок, растущий не в самых комфортных условиях. Он олицетворяет преображение, победу над обстоятельствами. Сегодня удастся многое сделать, но самое важное – преобразить себя, понять свои недостатки и исправить их, поднять образовательный уровень.Именинники: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркел, Матрона, Наталия, Феодосий.12 января, вторник29-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.Один из самых тяжелых дней лунного месяца. Благоразумно сейчас отказаться от грандиозных планов, особенно, если они связаны с опасностью, риском, займом денег.Эмоциональный фон зашкаливает, так что ссор будет трудно миновать.Именинники: Анисья, Антон, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария, Федора, Федосья.13 января, среда1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Водолее.Закладываем основу месяца. Продумываем, что необходимо сделать, чего достичь. От того, насколько детальным будет план, зависит успех.Важно избегать конфликтов, иначе они превратятся в бесконечную историю.Именинники: Мартина, Мелания, Михаил, Петр.14 января, четверг3-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.Мощный день, с энергетикой которого справиться очень не просто. Уплотняем свой график, придумываем множество дел, свободного времени быть почти не должно.Хорошо приступать к строительным работам, отправляться в поездки.Именинники: Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.15 января, пятница4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.День выбора. Сегодня будет поступать новая информация, а нам предстоит решать, как действовать, исходя из новых знаний и реалий. Не спешите с выбором, он может стать судьбоносным.Благоприятный период для познания, самообразования.Именинники: Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр.16 января, суббота5-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.День с поистине волшебными свойствами. Он способен материализовать мысли. Так что постарайтесь думать о чем-то полезном, приятном, а черные мысли гоните прочь.Именно в сейчас могут произойти кардинальные перемены в жизни.Именинники: Гордей, Ирина.17 января, воскресенье6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.Серьезные планы можно не строить, им не суждено сбыться. Этот день сугубо для отдыха. Проведите его с семьей, близкими.Неплохо получить заряд прекрасного – побывать на концерте, в гостях или просто прогуляться по парку, лесу.Именинники: Александр, Андроник, Архипп, Афанасий, Анисим, Аристарх, Артемий, Афанасий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Кондратий, Лука, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Силуан, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Яков.18 января, понедельник7-й лунный день. Растущая Луна в Овне.День наполненный творческом, креативом. Именно сейчас вероятны потрясающие идеи, которые могут изменить ход некоторых проектов.Также возможны судьбоносные встречи. К ним нужно быть готовым!Именинники: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Михей, Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Фома.19 января, вторник8-й лунный день. Растущая Луна в Овне.Символ дня – птица Феникс. Для многих он может стать переломным моментом. Не исключены конфликты на работе. Но именно после них может начатья преображение – переход на новую ступень, или кардинальная смена деятельности. Главное, сделать правильные выводы.Именинники: Феофан.20 января, среда9-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.Не лучшие стороны нашего характера будут норовить проявиться в полную силу. Следует быть осторожным в общении. Кроме того, день наполнен соблазнами, удержаться от которых будет сложно.Именинники: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.21 января, четверг10-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.Приступайте к делам, которые вы хотели бы сделать постоянными, традиционными. Например, отлично начинать правильное питание или же закаливание.Кроме того, зеленый свет финансовым операциям и строительству.Именинники: Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Феоктист, Юлиан.22 января, пятница11-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.День обладает очень мощной энергией. Ее обязательно нужно использовать в благих целях. Если же она уйдет в отрицательный полюс, то скорее всего, вернется бумерангом.Именинники: Антонина, Захар, Никандр, Павел, Петр, Филипп.23 января, суббота12-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.Можно ожидать просветления, понимания, как следует действовать и что для этого необходимо. Сегодня именно тот день, когда перед нами открываются новые двери. Если мы, конечно, этого заслужили.Именинники: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.24 января, воскресенье13-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.День под знаком творчества. Оно должно быть в любом виде нашей деятельности – именно в этом будет секрет успеха.Сейчас должны проявиться плоды предыдущих трудов.Именинники: Владимир, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.25 января, понедельник14-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.Проводим день активно, с энтузиазмом. Чем больше творческих дел будет, тем лучше.В этот день хорошо обзаводиться питомцами и проводить время на природе.Именинники: Евпраксия, Макар, Петр, Савва, Татьяна.26 января, вторник15-й лунный день. Растущая Луна в Раке.Никак нельзя снижать активность, как бы вы ни устали. От того, в каком темпе будут завершены дела, зависит многое.Увы, в то же время, появится немало искусов и соблазнов. И тут тоже придется проявить силу воли и выдержку.Именинники: Афанасий, Максим, Никифор, Никодим, Пахом, Петр, Яков.27 января, среда16-й лунный день. Растущая Луна в Раке.Пассивный день. Сил уже не останется ни на что. Поберегите свою энергию, постарайтесь свести к минимуму общение.Именно сейчас вероятны известия о разрешении проблем, которые беспокоили в последнее время. Именинники: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Пафнутий, Савва, Сергей, Степан.28 января, четверг17-й лунный день. Полнолуние во Льве.Неоднозначный день. С одной стороны, сейчас отлично приниматься или продолжать творческие дела. С другой – обстановка будет весьма нервозная.В такой ситуации важно сохранить баланс чувств и настроения, не сорваться и вообще постараться не вылезть из своего «домика».Именинники: Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.29 января, пятница18-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.Проводим время в домашних хлопотах. Важно накормить семью собственноручно приготовленным ужином и выслушать все итоги дня. Постарайтесь вникнуть в то, что вам говорят и поучаствовать в делах близких.Именинники: Иван, Максим, Петр.30 января, суббота19-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.Опять непростой день: энергия будет бить через край, появится возможность договориться, о чем угодно. Но при этом эмоциональный фон оставляет желать лучшего, возможны ссоры на пустом месте и прочие передряги.Именинники: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Феодосий.31 января, воскресенье20-й лунный день. Убывающая Луна в ДевеУ женщин особая энергетика в этот день. И они станут беззастенчиво пользоваться своим влиянием на окружающих! Прекрасной половине, конечно же, не стоит упускать такой шанс, мужчинам же необходимо держать ухо востро.Также сейчас можно увидеть свои ошибки и еще найти возможность их исправить.Именинники: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.