- Юрий Павлович, «Локомотив» провалил без вас сезон, и вот только что пришла информация, что гендиректор Василий Кикнадзе уходит. Вы это не комментируете, как всегда?- Ну почему? Все закономерно. Если человек плохо сделал свою работу, он уходит. Или его уходят.- Тем ни менее, даже без вас «Локомотив» оказался в лидерах по одному показателю. Оказалось, что в различных лигах Европы играет больше всего воспитанников «Локо» - 36 человек. Это больше, чем у ЦСКА, «Спартака», «Зенита»… В общем, получается, что Семин создал отличную детско-юношескую спортшколу, о чем все знают. Как это вам удалось? Как воспитать футболиста и не потерять его при переходе во взрослый футбол?- Во-первых, самый главный ориентир – если игроки играют в нашей национальной сборной. А из тех игроков, о которых вы говорите, в национальной сборной их не очень много. В каких лигах играют игроки? В топ-лигах и в топ-командах они не играют на сегодняшний момент. Но есть дальнейшая перспектива, дай бог этим ребятам, чтобы они играли.- А почему Алексей Миранчук редко играет в итальянской «Аталанте»?- Надо тренера спросить.- Лучшим футболистом мира в этом году признан Левандовский, а лучшим вратарем всех времен и народов – Лев Яшин. Вы согласны с этим?- Ну конечно. Закономерно все. Лев Иванович – это традиции, я думаю, еще нашего советского футбола. Вратари у нас всегда были высочайшего уровня. Сейчас наши вратари тоже достаточно хорошо играют в нашей национальной сборной.- А Левандовский?- Ну, это бомбардир. Он выиграл Лигу чемпионов. Игрок, который каждый раз забивает не меньше 20 мячей. Это выдающийся показатель тоже.- А кто, по-вашему, был лучшим футболистом в России в этом году?- Влашич.- Как отпразднуете Новый год, вместе с внуком? Он еще не перестал болеть за «Локомотив»?- Нет, они в Краснодаре (внук Семина Павел учится в футбольной академии «Краснодара»). Видимо, там и ,будут праздновать, еще не решили. А мы будем традиционно дома.- Может быть именно по этому «Краснодар» сыграл лучше в Лиге чемпионов, чем «Локомотив»… Юрий Павлович, мы вас любим и сердечно поздравляем вас и ваших близким с наступающим Новым годом. Берегите себя.- Спасибо. И вы тоже. Всех поздравляем.- Вы можете обратиться к читателям «Комсомолки» и слушателям нашего радио.- Я поздравляю всех слушателей «Комсомольской правды», всех читателей с наступающим Новым годом. Дай бог, чтобы этот год, очень сложный, побыстрей прошел, и мы были позитивными в следующем году, победили все невзгоды, пандемию и опять жили радостно и счастливы. Всем здоровья.- Спасибо вам огромное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКикнадзе и Мещеряков могут уйти из «Локомотива»: чем запомнились два главных менеджера «железнодорожников»Рассказываем, почему клуб может остаться без людей, которые не продлили контракт Сёмина и конфликтовали с болельщиками (подробности)