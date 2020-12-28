Недавно мы писали о российских миллиардерах, которые в пандемию стали еще богаче. Но не всем так повезло - вообще-то кризис на дворе и многие бизнесмены в минувшем году терпели большие убытки. Прибыли падают, рынки лихорадит, нефть дешевеет.Кстати, о нефти. Журнал Forbes опубликовал список из 10 российских толстосумов, которые потеряли больше всего денег в этом году. И как выяснилось, сильнее всех пострадали именно нефтяные магнаты. На первом месте антирейтинга – Вагит Алекперов, владелец крупного пакета акций «Лукойла», который стал беднее на четыре с лишним миллиарда долларов. А в сумме десять главных неудачников года среди российских миллиардеров потеряли 18 миллиардов долларов.1. Вагит АлекперовСостояние: 19 млрд 179 млн долларовСколько потерял за год: 4 млрд 82 млн долларовЧем владеет: 28% акций нефтяной компании «Лукойл»Из-за нестабильности на нефтяном рынке стоимость акций «Лукойла», принадлежащих Алекперову, за год упала на 21%.2. Леонид МихельсонСостояние: 24 млрд 531 млн долларовСколько потерял за год: 3 млрд 555 млн долларовЧем владеет: 24,02% акций газовой компании «Новатэк», 48,48% нефтехимической компании «Сибур».Как и Алекперов, Леонид Михельсон потерял часть своего состояния из-за падения цены на нефть. Вместе с «черным золотом» дешевел и газ, а следом – акции «Сибура» и «Новатэка».3. Геннадий ТимченкоСостояние: 20 млрд 376 млн долларовСколько потерял за год: 2 млрд 339 млн долларовЧем владеет: 23,49% акций «Новатэка», 17% акций «Сибура», менее 50% акций «Стройтранснефтегаза», 80% акций «Стройтрансгаза», 80% акций «Трансойла».Два с лишним миллиарда Тимченко потерял по той же причине – дешевеет нефть, газ и акции принадлежащих ему компаний.4. Леонид ФедунСостояние: 8 млрд 259 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 757 млн долларовЧем владеет: 12% акций «Лукойла».Помимо крупной доли в «Лукойле» Федуну принадлежит почти треть акций футбольного клуба «Спартак» (Москва). И это только добавляет Леониду Арнольдовичу поводов для грусти – по крайней мере, в нынешнем году.5. Михаил ГуцериевСостояние: 2 млрд 106 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 689 млн долларовЧем владеет: 20,44% акций «Русснефти», 68% акций компании «Нефтиса», 46,14% акций «Кузбасской топливной компании», коммерческая недвижимость.Гуцериев потерял деньги не только из-за снижения стоимости нефтяных компаний. В пандемию его коммерческая недвижимость также подешевела.6. Самвел КарапетянСостояние: 2 млрд 567 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 533 млн долларовЧем владеет: 100% акций группы компаний «Ташир».Группе «Ташир» принадлежат 33 торговых центра, рестораны и кинотеатры, другая коммерческая и офисная недвижимость. Многие объекты в этом году были закрыты из-за пандемии.7. Игорь АлтушкинСостояние: 4 млрд 80 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 331 млн долларовЧем владеет: 80% акций «Русской медной компании»Цену на медь в текущем году сильно лихорадило. В результате подешевели и акции компании Игоря Алтушкина, которая выпускает около 18% российской меди.8. Олег ДерипаскаСостояние: 3 млрд 18 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 72 млн долларовЧем владеет: группа компаний En+, группа ГАЗ, «Ингосстрах».Стоимость ценных бумаг группы En+, которая владеет акциями алюминиевого гиганта РУСАЛ и нескольких энергетических компаний, снизилась на 21%.9. Владимир БогдановСостояние: 1 млрд 836 млн долларовСколько потерял за год: 1 млрд 2 млн долларовЧем владеет: акции «Сургутнефтегаза».Владимир Богданов – не только акционер, но и генеральный директор «Сургутнефтегаза». Потерял миллиард долларов из-за падения цены на нефть.10. Год Нисанов и Зарах ИлиевСостояние: по 2 млрд 745 млнСколько потеряли за год: по 995 млн долларовЧем владеют: группа компаний «Киевская площадь»Группа «Киевская площадь» - один из крупнейших российских владельцев коммерческой недвижимости. Ей принадлежит ТЦ «Европейский» в Москве, отель Radisson Collection Moscow (гостиница «Украина»), самый большой в Европе комплекс торговли продуктами «Фуд Сити». Многие объекты, входящие в группу компаний, несколько месяцев были закрыты из-за пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ кого вирус, а у кого доход вырос: российские миллиардеры в пандемию стали еще богачеСостояние десяти толстосумов за кризисный год выросло на 33 млрд долларов (подробности)