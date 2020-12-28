Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 28 декабря 2020 года:Лечатся в больнице71-летний Борис Грачевский больше недели лечился дома, температурил с подтвержденным коронавирусом под контролем врачей. Накануне выходных худрук «Ералаша» был госпитализирован в столичную 52-ю больницу. Уже известно, что Грачевский проведет праздники в больнице: он получает необходимое лечение и находится на кислородной поддержке – периодически Борис Юрьевич дышит с помощью кислородной маски.57-летний актер Сергей Жигунов проходит лечение в Ялте вместе с гражданской женой Викторией Ворожбит. Опасность миновала, состояние артиста контролируется врачами. Ворожбит сообщила: «Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под сорок. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить. Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!»Сергей Жигунов поблагодарил врачей ялтинского коронавирусного госпиталя, развернутого на базе ливадийской больницы за спасенную жизнь. Ну а фото в блоге артиста пока тревожные – медработники в полном обмундировании, аппарат для подачи кислорода.86-летняя Алиса Фрейндлих проходит лечение от коронавирусной пневмонии в Санкт-Петербурге. Первоначальная информация о помещении артистки в реанимацию, подключении к аппарату ИВЛ уже опровергнута. Фрейндлих около двух недель лечилась дома, после чего народную артистку госпитализировали – она находится на кислородной поддержке, в сознании, дышит самостоятельно.Лечатся амбулаторно71-летняя Ирина Муравьева получила отрицательный тест на коронавирус. Народная артистка лечилась дома, болезнь протекала в легкой форме. На каникулах Муравьева будет восстанавливать здоровье, после чего вернется в театр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не вешать нос»: Российский актер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и госпитализирован в ЯлтеСвоим подписчикам артист пожаловался на отсутствие запахов и вкусов (подробности)