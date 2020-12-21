Коронавирус у Бориса Грачевского: создатель «Ералаша» заболел перед Новым годом

У Бориса Грачевского подтвердился коронавирус Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Бориса Грачевского подтвердился коронавирус. Кинорежиссер и создатель «Ералаша», не смог избежать заражения.

О положительном тесте на COVID-19 стало известно 21 декабря. Борис Юрьевич не стал отрицать данный факт и рассказал, что теперь на лечении.

- Я с этим проклятым „ковидом“ сижу», — сообщил Грачевский в беседе с Пятым каналом.

Рассказывать о своем самочувствии, режиссер не стал, как и уточнять, где находятся молодая супруга с маленьким Филиппом.

В апреле 2020 года третья жена Грачевского Екатерина подарила ему наследника. Это четвертый ребенок режиссера. Всего у 71-летнего заслуженного деятеля искусств РФ четверо детей от трех браков и один внук.

Среди звезд многие перенесли данное заболевание. Лечиться пришломь Льву Лещенко с супругой, Надежде Бабкиной, Алике Смеховой, Гоше Куценко, Вячеславу Манучарову, Полине Дибровой, а ее супругу Дмитрию Диброву и многим другим. Знаменитости признают, что болезнь оказалось не из простых.