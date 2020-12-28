Уже несколько десятилетий российские военные ученые и конструкторы бьются над тем, чтобы создать ударный беспилотник, который был бы не хуже израильских, турецких или американских боевых машин аналогичного класса. На это были потрачены миллиарды рублей, но такого «крылатого ястреба», который бы устраивал Минобороны, не получалось. Хотя в СМИ все же просачивались слухи, что в недрах секретных конструкторских бюро уже разрабатывается «изделие», которое не уступает лучшим иностранным образцам.И вот Минобороны России опубликовало свой календарь на 2021 год с фотографиями образцов современных вооружений. И там впервые «официально» появился портрет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) \\"Орион\\" в ударном варианте (раньше о нем говорили только как об аппарате для разведки). Более того, стали известны и некоторые любопытные детали создания этой (ранее покрытой завесой секретности) боевой машины и ее характеристики.И какие же? Давайте по порядку.«Орион» был создан по программе в опытно-конструкторской работы \\"Иноходец\\". Он несет под «брюхом» несколько корректируемых авиабомб КАБ-20. Такие боеприпасы весят примерно 21 килограмм и имеют осколочно-фугасную боевую часть в 7 килограммов. Бомбы оснащены спутниковым или лазерным самонаведением и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Предусматривается и установка до четырех ракет воздух-земля.Проект был запущен еще в 2011 году по заказу Минобороны. \\"Орион\\" относится к классу средневысотных (может забираться на высоту до 8 тысяч километров) аппаратов большой продолжительности полета. Да-да, он может висеть в небе до 24 часов. Весит такой БПЛА 1100 килограммов, а суммарно несет полезную нагрузку аж в 250 килограммов.Вот такие характеристики уже устроили Минобороны. И первый серийный контракт на поставку беспилотников \\"Орион\\" между военным ведомством и питерской компанией \\"Кронштадт\\" был подписан летом на форуме \\"Армия-2020\\". Планер полностью изготовлен из композитов на основе углеродных волокон. «Орион» автоматически взлетает и садится, работает на удалении до 250 км от центра управления. Максимальная скорость – 200 км/ч.Первое время на машине использовался импортный двигатель Rotax 914 мощностью 115 лошадиных сил. А когда этот движок попал под западные санкции, российским конструкторам пришлось сильно напрячься чтобы быстро создать ему замену. «Золотым головам» нашей оборонки это удалось, - так появился российский двигатель АПД мощностью 120 л.с.Впрочем, это касалось не только двигателя. Запад перекрыл поставку в Россию многих комплектующих для БПЛА.«За пять лет в стране были разработаны технологии, которых вообще не существовало до того, как мы приступили к решению этой задачи, – подчеркнул генконструктор Николай Долженков. – Нам пришлось оформлять в общей сложности более 100 технических заданий, из них 50 основных, крупных, на новые разработки».Ну а теперь «Орион» - это не только боевая машина, портрет которой появился в календаре Минобороны на 2021 год в компании лучших образцов российской боевой техники. Кстати, это еще и ветеран боевых действий. Еще пару лет назад «Орион» в ударном варианте был впервые испытан в реальной боевой обстановке в Сирии. И успешно сдал экзамен на право поступить на вооружение Российской армии.