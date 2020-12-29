СТРАХ - ВРАГ ИММУНИТЕТА- 2020-й – самый необычный год за последние сто лет. По масштабу в охвате континентов с COVID-19 не сравнятся даже чума или «испанка». Паника охватила весь земной шар, и мы получили коллективный эффект, который можно назвать пандемией страха, - говорит ученый-нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов.Особенно сильно страх сковал многих из нас весной, когда враг, SARS-CoV-2, был еще совсем новым и незнакомым. «Люди сами ставили себе «ковидный» диагноз даже при минимальном повышении температуры или сразу после встречи с COVID-больным. В панику впадали даже самые бронелобые из нас – те, кто понимает механизмы развития страха», - рассказывает исследователь.При этом уже доказано, что страх – враг иммунитета. Юрий Корюкалов перечисляет такие последствия:- отрицательные эмоции неблагоприятно влияют на состояние слизистой, сосудов и защитных систем организма;- паника и страх приводят к сужению и спазму сосудов. Из-за этого у людей сводит живот, нарушается ритм сердца, холодеют конечности и возникают панические атаки;- у тревожного человека может возникнуть термоневроз. Так нейрофизиологи называют повышение температуры из-за нервного напряжения. «Хотя инкубационный период коронавирусной инфекции составляет минимум 3 дня, человек практически сразу после встречи с больным уже отмечает повышение температуры и убеждает себя в том, что заразился. Психосоматика в чистом виде».КАК ПАНИКА МЕШАЕТ БОРЬБЕ С ВИРУСОМ- Когда человек действительно заболевает, страх подавляет защитные силы, и справляться с вирусом становится тяжелее, - продолжает эксперт. - Заболевший переживает, утомляется и плохо спит. На фоне усталости и недосыпа его общее состояние становится хуже, ведь во время сна организм восстанавливает свои силы.Именно поэтому китайские медики так тяжело переносили вирус, считает ученый. Из-за страшных перегрузок они практически не спали и погибали не столько от COVID-19, сколько от ослабления иммунитета в силу переутомления и недосыпа. Организм «не вытягивал», не успевал восстановиться.Кстати, есть данные, что люди, которые испытывают выраженные негативные эмоции, имеют более высокий биологический возраст по сравнению с «паспортным». То есть фактически быстрее стареют и зарабатывают «возрастные» болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные.Виноваты ли мы сами в том, что «накручиваем» себя, усугубляя состояние при болезни и мешая организму бороться с инфекцией? Не совсем так, говорит Юрий Корюкалов:- Те, кто заболел, в самом деле испытывали большую слабость, головные боли, интоксикацию и одышку. Люди давно вылечились, а «память» о симптомах врезалась в миндалевидное тело, которое «запечатало» эти страхи. Избавиться от них тяжело. Даже у молодых людей после COVID-19 отмечают обострение проблем с суставами, неврологические осложнения, психосоматические последствия, панические атаки.В ТЕМУОдышка на пустом месте- Если вы приняли на веру, что COVID-19 вызывает одышку, то будьте готовы испытывать ее после поездки в метро или посещения общественного места, - приводит пример нейрофизиолог. - Известны случаи, когда люди подхватывали банальные ОРВИ, простуды, сами ставили себе диагноз коронавирус и испытывали одышку, в то время как их сатурация (насыщение крови кислородом) оказывалась в норме! Люди придумывали проблему, которой не было – это психосоматика, которая умело маскируется под заболевание. Получается, чем больше боишься, тем больший вред приносишь сам себе.ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ: ОТРИЦАНИЕВ то же время, как и у всякой медали, у коронавирусной паники есть обратная сторона. С самого начала пандемии появились люди, которые сочли вирус заговором и даже «отмыванием» денег китайцами.«Вы ежедневно видите таких в транспорте и общественных местах – они не носят масок и перчаток, крутят всем у виска и возмущаются, когда их просят надеть средства защиты», - напоминает Юрий Корюкалов.В подобных случаях человек полностью уходит в отрицание, поясняет ученый. «Страшно ли этим людям? На самом деле - да. Но гораздо проще не верить в проблему, чем признать её. Человек «забивает» на правила безопасности, ходит по подпольным барам и концертам, рискуя заразиться самому и заразить своих близких. Некоторые же считают, что COVID-19 сродни обычной вирусной простуде – таких расслабляет надежда на врачей и лекарства, и в итоге они часто становятся «главными распространителями». Главный минус в том, что такие персоны и помогают распространению вируса».Во время весенней волны пандемии недоверие у некоторых наших сограждан еще можно было частично оправдать: человек мог сослаться, что лично в его окружении никто не заболел, а «слухам» об опасной инфекции он не верит. «Сейчас же, когда в одной только Москве ежедневно фиксируют более 5 тысяч зараженных с выраженными симптомами, заявить такое не может никто. Но привычка отрицать осталась – людям легче поверить в то, что им установят чип, а в вакцину «добавят немного СПИДа», чем просто надеть маску (а лучше респиратор)», - говорит нейрофизиолог.ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА, НО БЫТЬ НАЧЕКУCOVID-19 – это повод здраво переоценить свои ценности, вырасти как личность и адекватно взглянуть на происходящее, считает ученый. «Многие не просто изменили отношение к своему здоровью – люди поменяли всю свою жизнь, включая быт и работу. Кто-то ушел в творчество, кто-то уволился, осознав, что время идет слишком быстро, и лучше потратить его на семью и на другое, уже любимое дело, чем жить в режиме «загнанного коня», рассказывает Юрий Корюкалов.По просьбе «КП» эксперт-нейрофизиолог дал советы, как избавиться от неконтролируемого страха и панических настроений.1. Лучший способ защитить себя от чего-то – узнать об этом больше реальных фактов. В «пандемию страха» нас подвела внушаемость, из-за которой мы постоянно ждали заражения. Рекомендую почитать работы Даниэля Шахтера, выдающегося американского психолога – именно он рассказывает про «грехи» памяти и говорит просто о сложном. Если вам кажется, что вы заболели, просто выполняйте необходимые процедуры – от промывания и орошения носа морской водой каждые 2 часа и полоскания горла с антисептиком до приема необходимых препаратов, подобранных врачом. Сконцентрируйтесь на этих простых, но необходимых действиях.2. Начните заниматься дыхательной гимнастикой. Углубленное дыхание полезно и для расслабления, и для тех, кто переносит вирус. Врачи отмечают, что каждому переболевшему COVID-19 необходима лечебная дыхательная гимнастика для улучшения работы легких. В практике она помогает остановить фиброзный процесс, улучшая функцию лёгких.3. Учитесь качественно расслаблять свое тело. Например, с помощью теплой ванны перед сном, комплекса упражнений на растяжку или профессиональных аппаратов, которые снимают спазм с мышц. Мышечная релаксация позволяет за 10-15 минут переключиться с негативных эмоций на позитивные или хотя бы нейтральные.ВМЕСТО ВЫВОДАСамый здравый подход, который вы можете выбрать – это изменить отношение к своему здоровью и заботиться о близких, оставаясь в максимально спокойном состоянии. Носите маски и перчатки, старайтесь не посещать места массового скопления людей, но не впадайте в панику. Слушайте любимую музыку, смотрите приятные вам фильмы и читайте интересные книги – это гораздо лучше, чем драматизировать ситуацию и портить себе настроение, напоминает ученый-нейрофизиолог Юрий Корюкалов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки от коронавируса после 60 лет: Почему разрешили только сейчас и как подготовитьсяВрач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о составе вакцины для пожилых (подробности)