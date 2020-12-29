«Я САМ - СЮРПРИЗ»- ...Как настроение, Владимир Вольфович?- Рабочее. Я бы даже сказал – хорошее. Потому что надо все-таки всегда с оптимизмом смотреть и на уходящий день, и на завтрашний. А тем более – год уходит. Впереди - Новый!- Как вы встретите 2021-й? Где проведете каникулы?- Конечно, всем бы хотелось где-то в компании, может быть, пять человек, десять, двадцать...В том году я в «Метрополе» отмечал - небольшой зал мы сняли, самый дешевый, человек двадцать нас было. А сейчас пока не знаю. Но у меня есть точки. К родственникам могу заехать, а там и внуки, внучки, дети, племянники.Может быть, часть коллектива где-то будет встречать, я нагряну, тоже их поздравлю. Сюрприз! Они даже не догадываются, что я могу появиться.Но в плане поддержания статуса санитарных мер хорошо бы, чтобы мы все остались дома. Но это скучно людям. Даже не это скучно, но компанию собрать тяжело. Опасно. На работе я везде говорю: без прививок ко мне не заходите. Или кто уже переболел. Хотя кто переболел, тоже нету хорошей уверенности. Потому что есть повторные заболевания. Мы уже два человека потеряли у коммунистовПоэтому людям, конечно, не хочется быть по одному дома или с кем-то вдвоем. Надоедает же все. Нельзя же одно и то же.Но я привык к разным вариантам. Я, единственное, в дороге не встречал Новый год – в поезде или в самолете. Не было необходимости куда-то ехать, чтобы 31-го в ночь на 1-е вдруг оказаться на транспорте где-то. Всегда это было или дома, или ресторан, или в какой-то компании.«ИКРА ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ... БАКЛАЖАННАЯ!»- Теперь - про праздничный новогодний стол.- Правило первое и главное: объедаться не надо, товарищ Гамов! Ведь все едят много-много.Но, с другой стороны, противно смотреть на стол, если там почти ничего нету. Хочется несколько салатов, чтобы там были разные мясные блюда, птички жареные, вареные, что-то из всяких колбас, заливное, под шубой селедка, без шубы, оливье. Разное! Все благоухает. И соленья, и свежее - овощи.Но если хочется человеку с горчицей, с хреном, с чем-то еще - пожалуйста!Ну, и хватит. Надо меньше всего, но люди предпочитают, чтобы - все ломилось. Тем более у нас, в России.. И рыбка тут - горячего копчения, и холодная, и красная, и белая. Икра черная, красная, баклажанная. Всего-всего-всего понемножку. Капустка, яблоки моченые, свежие ядреные. Арбуз – плохо ли? Дыня. Сколько фруктов разных! Все эти киви-миви, манго! Сколько всего! Все это замечательно.Мороженое – тоже ведь неплохо было бы покушать. Но - меньше. Взрослые мы уже умеет себя сдерживать. Дети – они тоже быстро насыщаются и не хотят.А вот обжоры у нас, те, кому от 20 лет до 50-ти - эти как сядут... Вот пока не треснет он, все пока не съест, все тарелки уже - пустые, и то еще будет посматривать на другой стол, если это в ресторане....А вот что вождю нальют в бокал?- А как насчёт напитков? С такой-то закуской...- Вот я что сделаю и под Новый год тоже? Сок – грейпфрут, гранат, апельсин, мед, варенье, шоколад, все это миксером смешать как следует, чтобы пробурлило там все. И вот это попить. Он будет и терпкий, и кислый, и сладкий, и красивый. И не надо больше ничего, может быть.И тут все по-разному встретят. Но выпить надо столько, чтобы вы дома остались, чтобы не было проблем каких-то со здоровьем. Чтобы это, в конце концов, уходило от нас. Традиция такая..Конечно, я знаю, вы любите водочки грамм 50 выпить. Вы больше ведь не выпиваете, Саша? 50 грамм – и все, огурчиком соленым закусить, и все.А мне это не идет. Вот начинаю подносить рюмку ко рту – не идет, и все. Сплюнуть неудобно, если в гостях. Я ставлю ее на место, - только вот помочил губы, язык.А иногда и мне хочется грамм 50 хряпнуть, чтобы обожгло желудок, пищевод, хорошо закусить....И рядом люди хорошие, музыка хорошая, веселое настроение.Это же Новый год. Всегда музыка какая-то. Люди двигаются. Да и песни могут быть. Всегда елка, всегда Дед Мороз. Все эти огонечки. Ну, красотища!И все это может продлиться дней десять...- Дней десять – как? Ах, да. У вас же каникулы.ПРИДЕТСЯ ПОД МОСКВОЙ ПОБЫТЬ. В ВАЛЕНКАХ...- У нас, товарищ Гамов, в Думе - да, каникулы длинные. Мы вот 25-го, в пятницу, закончили, и 26-го уже суббота, и где-то там 18 января в понедельник можем выйти на работу. То есть, почти три недели!- Где проведете каникулы?- Я бы с удовольствием к теплым морям поехал. Но - в самолете можно заразиться. Потом - отель, ресепшн, официанты, охранники. Везде же люди.Свои люди - россияне - могут подходить. Я же не буду говорить: держите дистанцию! Человек хочет подойти, поговорить, автограф, селфи.С удовольствием бы на три недели поехать бы к теплому морю, Но...Придётся на этот раз где-то под Москвой побыть - на даче или найти еще какое-то место, погулять просто по Москве.Да мне в «Москве» нравилось. Помните, был у нас бассейн «Москва»? Ну, как хорошо! Прям пар поднимается, людей много, все веселые, радостные. Чего нет ни у одного бассейна?- Если вы дома будете, у вас же баня хорошая, я же был у вас в бане.- Да, в баню, конечно, можно. Но это баня – закрытое все. Конечно, можно из баньки выскочить в снег, растереться. Но сейчас же коронавирус, все боятся. В бане быстрее еще заразятся. Из-за этого все тормозится.Конечно, много удовольствия – и банька, и лыжи, и коньки, и везде ходить, гулять.В снежки поиграйте, - но без последствий, чтобы просто ударить человека, чтобы он упал, проломил череп, этого не надо. Хотя, я уверен, что все приемные покои всех больниц будут переполнены. Потому нельзя никаких насилий, не надо.Поскользнуться могут, тоже ведь такая вещь – скользко где-то. Чтобы поаккуратней.Я раньше любил обувь – гладкая кожаная подошва. А теперь, наоборот, люблю, чтобы была ребристая, резина сплошная. Иначе не пройти. Поэтому на улицу выходить только в обуви на резиновой подошве.У меня валенки есть, я могу валенки надеть. У меня хорошие шапки меховые есть, и дубленка есть, но она холодная. Лучше пальто такое стеганое с подкладкой, чтобы не холодно было.- То есть вы, по сути, все каникулы в валенках проведете?- Да, я готов. А чего – валенки? Вышел - и гуляй. Главное, чтобы хотя бы минус один было.Последнее время сколько снега выпало и в Москве, и в других регионах.Так что весело будет нам, Александр Гамов, весело. Весело вашей газете и вашей радиостанции. Живете как у Христа за пазухой.- У нас такие герои как Владимир Жириновский.- Да. Я не могу третьего вспомнить. Я сидел и говорил, что у нас три человека счастливых. Медведев премьер-министром был, чиновник, большую лестницу прошел. Михалков – деятель культуры. А вот третьего не могу вспомнить. Всего три человека у нас счастливчики, которые все получили в этой жизни, высоко поднялись.А мы с вами копошимся внизу, Гамов. Вы почему? Вы что, не можете быть главным редактором газеты «Московский смерч»? Хорошее название – «Московский смерч». Главный редактор – Гамов. Люди читают – и коленки дрожат.- Спасибо вам огромное. И за юмор тоже.- Желаю успехов вашей газете. И хороших новогодних праздников.- Спасибо. Здоровья вам и всех благ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Люди не обижены, а рады и признательны»: ЛДПР объяснила раздачу денег «сиротам» и «холопам»Владимир Жириновский хотел поздравить москвичей, а угодил в скандал (подробности)