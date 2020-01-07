2020-01-07T17:09:50+03:00
Политика

«Люди не обижены, а рады и признательны»: ЛДПР объяснила раздачу денег «сиротам» и «холопам»

Владимир Жириновский хотел поздравить москвичей, а угодил в скандал [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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В ЛДПР объяснили поступок своего лидера широтой его души.В ЛДПР объяснили поступок своего лидера широтой его души.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Неожиданный скандал с Владимиром Жириновским, который во время гуляний на Красной площади угощал прохожих за свой счет продуктами с новогодней ярмарки и от широты душевной раздавал некоторым в помощь также тысячерублевые купюры, 7 января прокомментировали в ЛДПР.

- Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы, - шутил ВВЖ на видео, гуляющем сейчас в Сети.

После этого, напомним, все и понеслось. Шутку оценили не все. Она вытеснила и сам щедрый поступок вождя ЛДПР, и дошло до того, что поведение Жириновского предложили обсудить на заседании думской комиссии по этике.

Приводим заявление пресс-службы ЛДПР по этому, как оказалось, резонансному эпизоду полностью:

«На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал. И никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было. Его только благодарили, не отпускали, просили задержаться еще. Тем не менее, некоторые СМИ сильно исказили происходящее. Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности.

В ЛДПР были бы счастливы, если бы большинство граждан России имели высокие зарплаты и не нуждались ни в какой помощи, но, увы, пока это не так. Вот уже 100 лет людям только обещают «светлое будущее», но многие из них живут на скромные доходы, у них есть больные родственники, которым никто не помогает, на них давят кредиторы и коллекторы, их прессуют, оскорбляют и унижают. И только в ЛДПР ничего у них не требуют, зато создали фонд, который формируется из части зарплат депутатов. Из него ежемесячно сотням граждан без всяких обязательств направляется финансовая поддержка.

Более того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - редкий политик, который не только искренне любит народ России, но и регулярно лично встречается с гражданами. Без подготовки, без заготовленных вопросов. И простые люди любят его именно за это - за непосредственность и честность.

Приглашаем всех журналистов, которые, сидя в теплых кабинетах, ищут оскорбление и обиду в словах Жириновского, на его новые встречи с гражданами, которые регулярно анонсирует пресс-служба ЛДПР, чтобы воочию убедиться, что единственное чувство, которое испытывают люди на таких мероприятиях - это радость и признательность».

Жириновский раздал деньги на Красной площади.

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И купил гуляющим игрушки с угощениями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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