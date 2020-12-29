Чемпионат мира по гандболу – первый турнир, на котором сборная России будет выступать в нейтральном статусе. Он стартует уже 14 января, но до сих пор непонятно, какая мелодия заменит команде гимн, в какой форме будут выступать спортсмены, и вообще что там можно будет делать, а что нельзя. Ситуацию «КП» прокомментировал гендиректор Федерации гандбола России Лев Воронин.- Есть уже понимание, какая композиция будет звучать перед матчами нашей сборной на чемпионате мира? У вас есть какие-то предложения?- У нас предложение одно: выступать с гимном и флагом России. Потому что решение CAS о нейтральном статусе было принято все две недели назад, а чемпионат уже очень скоро, в Европе рождественские праздники, у нас новогодние каникулы – решить все вопросы в таких условиях практически невозможно. Форму мы уже не перешьем. Тем более никто ничего не знает. Мы обращаемся в оргкомитет – нам говорят, делайте все согласно решению CAS. Но там все расплывчато, проработанного документа что нам можно в нейтральном статусе, а что - нет не существует. Вроде как надпись «Россия», а если она по краю маленьким шрифтом? Флаг нельзя, цвета флага вроде можно. А как можно? Где можно? Поэтому мы обратились с предложением: с учетом сжатых сроков давайте проведем этот чемпионат мира с гимном и флагом, тем более, что прецеденты были. Но нас не услышали.- То есть может получится так, что вообще будем стоять в тишине, когда должен играть гимн?- Не знаю. Мы находимся в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России. Там решается какая мелодия может заменить гимн России на международных соревнованиях в период санкций. То есть подбирают мелодию не только для нас, но и для всех сборных.- Но с флагом на ЧМ по гандболу вы уже определились?- Да, мы будем выступать с флагом с эмблемой Федерации гандбола России. Но без надписей. И снова вопрос – почему надпись «Федерация гандбола России» запрещена? Что в ней запрещенного?- На форме гандболистов есть российская символика. Вы действительно собираетесь ее заклеивать пластырем?- А что нам остается делать? Новую экипировку вы сшить не успеваем. Отпороть нашивки нельзя, нанести на них пленку с учетом объемов – нереально. Значит будем клеить лейкопластырем. Но есть вариант, при котором наш экипировщик успеет доставить на турнир часть формы без опознавательных знаков.- На Олимпиаде-2018, где Россия выступала под нейтральным флагом, все было очень жестко. Ходили специальные контролеры и следили, чтобы даже в комнатах атлетов не было российских флагов, следили даже за цветом лака ногтей у спортсменок – не дай бог там триколор. У вас на ЧМ будет так же?- Пока мы ничего не знаем. Знаем лишь то, что к нам отдельное отношение. То, на что закрывают глаза в отношении других команд, нам не прощают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийский флаг нельзя, но цвета флага можно: Глава ОКР объяснил «приговор российскому спорту» от CASСтанислав Поздняков объяснил решение CAS. Оно оказалось странным и половинчатым (подробности).