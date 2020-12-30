Эх, ушли времена, когда центральные каналы за новогоднюю ночь тратили немыслимые деньги. Специально снимались костюмированные сказки, мини-сериалы, выписывались из-за границы суперзвезды. Сейчас и денег у ТВ поменьше, и влияния. Да и мы так избаловались, что заранее критикуем праздничную телесетку, мол «какая гадость эта ваша заливная рыба».И все-таки, как ни крути, а большая часть телевизоров в ночь с 31 на 1 находится в работающем состоянии (сведения верные - посмотрите потом на рейтинг обращения Президента). Так давайте, по традиции, пробежимся по меню новогоднего телеэфира.Меню, сразу скажем, составлялось рачительно. Телевизионщики прикинули что приносило успех раньше, и даже поскребли по сусекам в поисках подзабытых, но вполне годных к употреблению формантов и номеров.Вечная битва Жени Лукашина с Иваном ВасильевичемПочетная миссия показать «Иронию судьбы...» на этот раз досталась Первому каналу (19.20). Это, кстати, вовсе не гарантия победы в вечернем временном слоте, так как параллельно на «России-1» будут идти «Кавказская пленница» (19.25) и «Иван Васильевич меняет профессию» (20.45). И тут уж каждый решает для себя - что создает новогоднее настроение. А если рука не дрогнет переключить на другие каналы, можно поймать «Здравствуйте, я ваша тебя» («Россия-К», 20.40), где блистают два великих актера, покинувшие нас в этом году, Валентин Гафт и Армен Джигарханян. Впрочем, любая последовательность просмотра классики верна, так как 1 января все равно все эти фильмы покажут по второму разу.Маска, я вас знаю! Всю жизнь...Основная битва за зрителя, как всегда, развернется между каналами-гигантами. И тут идеологически снова схлестнутся «остроконечники и тупоконечники». Одни стараются придумать что-то новое, оригинальное и неожиданное. Другие говорят, что все должно быть как всегда, и классический концерт под бенгальские огни в руках людей за столиками - такой же атрибут праздника, как елка или взрывы петард под окнами. И, по опыту предыдущих, даже самых богатых лет, вторые почти всегда побеждают. И придумать что-то принципиально новое давно уже не получалось. Да и новое лепится из одних и тех же до боли любимых, но несколько поднадоевших звезд.Тем не менее очередной этап новогоднего противостояния Первого, «России» и НТВ - увлекательная тема.На первой кнопке до наступления Нового года будет идти «Новогодний маскарад» (Первый, 22.30), а значит для своих номеров поющие и танцующие выберут маскарадные костюма, но мы совершенно точно узнаем абсолютно всех. В том числе и ведущих. Кроме Ивана Урганта, Максима Галкина, двух Дмитриев (Борисова и Нагиева), Ларисы Гузеевой и Аллы Михеевой, конферанс доверили Жанне Бадоевой, что, безусловно, большой успех для бывшей ведущей «Орла и решки», а ныне программы «Жизнь других». После боя Курантов начнется «Новогодняя ночь на Первом» (00.05). Судя по анонсу новые песни будут разбавлены лучшими номерами минувших лет, а там богатства на три Новых года - Стинг, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль»... Вроде и экономно, но и смотрится круто. Тем более, как шутят злопыхатели, если бы вместо новой новогодней ночи целиком показали бы старую, мало бы кто это заметил. Разве что по отсутствию медицинских масок на гостях...Петросян принимает парадКстати, о масках. На канале «Россия» сняли два полноценных шоу, и их авторы подчеркивают, что все съемки проходили со всеми возможными предосторожностями. То есть маскарада не будет, а маски обязательно...«Новогодний парад звезд» («Россия», 22.20) - это музыка и репризы, самая известная из которых - «Спокойной ночи, малыши», где взрослые вроде люди - народный артист России Николай Басков, худрук Театра Эстрады Юрий Гальцев и депутат Госдумы Николай Валуев соревнуются в остроумии с Хрюшей и Степашкой. А еще на сцене должен появиться настоящий бык по имени Антон. Ведущие шоу Андрей Малахов и все тот же Басков вместе с бычком проводят Старый год.А зачем? Правильно. Чтобы у всей страны появился законный повод посмотреть «Голубой огонек» (0.00), который, кстати, еще при Хрущеве начался в 1962 году. Вспомните любого отечественного исполнителя, и наверняка обнаружите его среди поющих, шутящих или разбрасывающих конфетти. Главные звезды - это Евгений Петросян (он окажется в компании лже-Аллы Пугачевой в исполнении Елены Воробей) и Елена Степаненко, которая выступит сольно, отдельно от бывшего супруга.Кстати, и Первый и «Россия» попытаются разыграть карту звезд, популярных у молодежи. Это Клава Кока, Даня Милохин и Нелето... Если эти имена для вас пустуй звук, то будет хороший повод познакомиться. Ну а руководители каналов, видимо, все еще лелеют тщетные надежды омолодить свою аудиторию. Верится в это примерно так же, как в то, что на быка Антона пойдет посмотреть все его стадо.И вот Сигал берет гитару...Самой масштабной смотрится заявка НТВ. В минувшем сезоне на этом канале прошло с успехом шоу «Маска» (это потом уже моду подхватил весь мир, правда уже в связи с пандемией). Если вы не смотрели расскажем - известного исполнителя облачают в некий невероятный костюм чего-нибудь или кого-нибудь и заставляют петь. Задача жюри выяснить кто это был. Так вот, в праздничную ночь выйдет специальный выпуск шоу «Новогодняя маска» (НТВ, 20.30, 0.00). И тут уж звезды, скрытые за костюмами, позволят себе многое. Регина Тодоренко будет целоваться с Пандой (потом, конечно, выяснится, что это ее муж Влад Топалов), а песенку Людмилы Гурченко споет... Селедка Под Шубой (не скажем кто, а то смотреть будет неинтересно). Всего же для этого выпуска специально сшили десять оригинальных «масок».После этого буйства масок начнется новогодний «Квартирник» от Евгения Маргулиса. Всего за несколько лет этот формат стал понятным и приятным для многих. И в праздник «старая гвардия» не подведет. Например, Валерий Сюткин споет с Юрием Музыченко, а на гитаре сбацает что-то трогательное наш соотечественник Стивен Сигал.Люди мы опытные, чай не первый раз встречаем, так что даже в программу не надо заглядывать, чтобы понять, что покажут на СТС покажут шоу «Уральские пельмени» (СТС, начнут в семь утра 31-го, закончат почти в шесть утра 1 января). Человеку, у которого в этот день кнопка пульта сломается на СТС, скорее в его придется потом обращаться к специалистам.НА ТНТ, само собой, те же «пельмени», только название на английском - Comedy club (c 23.00 до утра с перерывом на фильм, снятый Comedy club - «Zомбоящик» (01.55)). Павел Воля, Гарик Харламов и их нестареющие друзья будут больше петь, чем шутить, но все равно должно быть смешно.Для вас, оригиналыЗрителям, склонным к меланхолии, можно посоветовать включить канал «Матч ТВ», который нашел изящный способ проводить 2020 год. Тут покажут матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными... Чехии и Австрии («Матч ТВ», 22.00). Кому в наших широтах интересно это принципиальное противостояние не очень ясно, но если это не вы, то есть вечер «Романтика романса. В кругу друзей» («Россия-К», 22.25, 0.00).Куда более основательно подошли к праздничному вечеру на канале «Домашний». Тут покажут серию документальных фильмов «Предсказания: 2021» (с 19.30 31 декабря до шести утра 1 января). Страшно, конечно, смотреть, но надо. А то проснемся утром в Новом году, а что делать не знаем.Не исключено, что за нарезкой салатов и охлаждением шампанского у кого-нибудь из родителей мелькнет мысль, а что, собственно, делать с детьми? Ответ есть. Из-за карантина новогодние Елки почти везде отменены, но есть же святые вещи! Например, Кремлевская Елка проходит аж с 1937 года. Пройдет и в этом году под названием «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» («Карусель», 18.00).Ну и потом есть же универсальный способ - включить мультики. Если это ваш путь, помните, что именно 31 числа выйдут новые «Крокодил Гена и Чебурашка» (интернет-платформа Start). Гену, как известно, озвучивает Леонид Ярмольник, а Чебурашку Анжелика Варум. Судя по первым кадрам мультик достойный. Ну или покажите им свежие рождественские серии мультика «Том и Джери» (интернет-кинотеатр Okko).В прежние годы, мы бы посоветовали выключить телевизор и пойти гулять, но сейчас год такой - лучше сидите дома, а потом обсудим телевизионный Новый год. С наступающим!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ чем встречать Новый год 2021Год как встретишь, так и проведешь. Наступающий 2021-й обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует. 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