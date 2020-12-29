ВКонтакте и Memepedia объявляют главный мем года. Всю последнюю неделю пользователи выбирали его в специальном мини-приложении «Битва мемов». Лидеров разделяют считаные голоса: с отрывом в 1% победила «Загадка от Жака Фреско» — всего она набрала 7% голосов.В битве участвовали 64 мема, отобранные редакторами сайта Memepedia. Пользователи голосовали за лучшую картинку в паре — и так шаг за шагом определяли своего фаворита. Если мем оказывался незнакомым, можно было прочитать его описание: в нём рассказывалась предыстория картинки и то, в каких случаях её используют.Топ-10 мемов 2020 годаЗагадка от Жака ФрескоАндрей Гайдулян и дэбПольская короваНу как там с деньгамиЯ вас уничтожуШирокий ПутинКот качает головойЛя ты крысаБеда с башкойКачок Доге и ЧимсГолосование показало, что нестандартные постироничные мемы нравятся пользователям больше, чем понятные смешные картинки. Возглавил рейтинг мем, родившийся ВКонтакте. Картинки об американском инженере Жаке Фреско появились ещё в сентябре 2019-го — ему приписывали цитаты, которые никто никогда не произносил. Однако особую популярность мем приобрёл в 2020-м, когда цитату стали оформлять в виде загадки.Следом идёт ещё один мем из ВКонтакте — «Андрей Гайдулян и дэб». Актёр Андрей Гайдулян известен ролью Саши в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Из его селфи родилось сразу несколько мемов, но вариант с надписью «дэб» разошёлся в конце года — аудитория хорошо его помнит, поэтому и выбирает. Входит в список и «Польская корова» — мем, в котором смешная корова танцует под забавную польскую песню.Следом идёт мем «Ну как там с деньгами». Это старый телефонный розыгрыш, который снова стал популярен в 2020 году, — возможно, из-за сложной экономической ситуации во время пандемии. Вошёл в рейтинг и мем, в котором эксцентричный историк Евгений Понасенков произносит: «Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу». Его используют, чтобы показать своё превосходство над оппонентом.Также в рейтинг попал мем «Кот качает головой» — сначала он олицетворял радость от маленьких побед, а потом стал ностальгировать по старым клипам и саундтрекам из культовых видеоигр.Дальше оказался мем «Ля ты крыса» — это запоминающаяся фраза из номера Comedy Club. Понравилась пользователям и картинка «Беда с башкой», а также мем «Качок Доге и Чимс», где одно и то же явление сравнивается в прошлом и настоящем.Ранее ВКонтакте подвела итоги года по разным направлениям. В специальном разделе можно узнать, какую музыку больше всего слушали пользователи, что они писали в вишлистах, какими сервисами пользовались, какие сообщества и челленджи поддерживали, а также многое другое.