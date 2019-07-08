"Отдайте ребенка мне": Лайма Вайкуле обратилась к женщинам, которые хотят сделать аборт

Лайма Вайкуле более 40 лет счастливо живет с Андреем Латковским, но так и не познала радость материнства. Отсутствие детей знаменитость списывает на судьбу. Впрочем, как и другие фатальные события в своей жизни.

"Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать свою судьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминая свое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения", - заявила Лайма Вайкуле в эфире программы "Судьба человека" на канале Россия-1.

Не секрет, что звезда сделала два аборта. Кроме того, в 2010 году исполнительница забеременела с помощью искусственного оплодотворения, но произошел выкидыш. Когда же Вайкуле решила усыновить ребенка, то ее духовник не дал на это благословение.

"Аборт - страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у женщин вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто, чтобы они подумали над своими действиями", - заявила знаменитость.

Также она поведала, что дважды оказывалась на грани жизни и смерти. Первый раз, когда узнала о том, что у нее рак груди. Вайкуле призналась, что не верила в исцеление, а о ее болезни знал только гражданский супруг Андрей Латковский. "Мы вдвоем перенесли это испытание... Я не верила. При этом к смерти не могла относиться спокойно. К ней вообще невозможно привыкнуть, потому что это явление неестественное. Теперь я считаю, что человек живет на свете для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не вижу смысла в нашем пребывании на этой земле", - заметила Лайма.

Второй раз певица чуть не погибла в аварии. Ее автомобиль занесло на скользкой дороге. "Я была за рулем и ела яблоко. Рядом сидел Андрей. Мы вылетели с трассы. Было, конечно, очень страшно. Когда автомобиль остановился, то Андрей упирался во все, что можно. А я, как сидела, так и сидела и не противилась своей судьбе. Если мне было угодно бы погибнуть в тот момент, то я бы погибла. Я полностью доверяю своей судьбе", - резюмировала Лайма Вайкуле.