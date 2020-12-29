Постковидная астения – одна из главных угроз, подкарауливающих излечившегося от коронавируса человека. Это не только усталость и слабость, от которой не спасает даже долгий глубокий сон. Это и вероятность развития осложнений сердечно-сосудистой и кровеносной системы, недостатка железа в крови, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. Как укрепить свою психику и накопить силы для восстановления, «Комсомолке» рассказала врач-психиатр и психотерапевт ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.Первая часть беседы — здесь.Чем здоровее наши нейроны – тем сильнее мы- Я как врач рекомендую лечить и астению, и депрессивное состояние, и тревогу, не оставлять их без внимания. Современные антидепрессанты не только снимают симптомы, но и восстанавливают активность нейронов. Тогда нам старческое слабоумие вообще не грозит, - говорит врач-психиатр и психотерапевт.! Важно. Как утверждает наш эксперт, привыкания к антидепрессантам не существует, бывает неправильная дозировка, неполный охват всей симптоматики.- Антидепрессанты есть разные, можно применять и психостимулирующие ноотропы, которые возвращают силы через восстановление, так скажем, системы передач между нейронами и помогают в случаях, когда совсем нет сил, психические и физические ресурсы организма крайне истощены. Надо понимать, что депрессия развивается очень легко и нужно относиться к этому со вниманием. Я в своей работе отмечаю рост именно тревожных депрессий сейчас и всем нам очень важно поддерживать свой организм, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.Как собраться с силами: рекомендации врача-психиатраНейроны нужно тренировать, как и мышцы. Без тренировки они ослабевают и разрушаются.Тренировать мозг, мышление можно:- изучая языки (это улучшает память, логику, аналитические способности);- подойдет любое занятие, требующие анализа информации и ситуаций.\\"Подумайте, какие научно-популярные темы вас интересуют, что бы хотелось изучить и узнать, и начинайте свое исследование, вырабатывайте и формируйте свою экспертную позицию, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. - Любые занятия, направленные на познание мира и себя заставляют когнитивную функцию тренироваться и работать каждый день. Проанализировать события, выработать свое отношение, и понимать, что ваше мнение тоже не окончательно, а может меняться по мере поступления новых данных, - эти навыки крайне важны для психофизического здоровья. Закостенелые суждения опасны, потому что о них разбивается новая информация, психика переходит в режим внутреннего военного конфликта, идей о нападении и конце света\\".- Корректируя нарушение сна. Нарушение сна часто встречается при тревожных и депрессивных расстройствах. Когда удается набрать и восстановить силы, то и ковидная инфекция легче проходит.- Налаживая питание. Включать в рацион разнообразные овощи и фрукты, обязательно белковую пищу: птицу, рыбу, мясо.- Расширять физическую активность и возвращать к привычному кругу общения стоит уже после того, как силы будут восстановлены. Не надо от себя требовать много и сразу после болезни, надо планомерно восстанавливаться и заботиться о себе.Как не впасть в паранойю и теорию заговоровЖизнь изменчива и мы меняемся вместе с ней, каждый день узнаем что-то новое. Это и снижает риск впасть в косность, в стагнацию, в параноидальные идеи.- Сколько таких параноидальных идей в связи с коронавирусом появилось, и про то, что вакцинация связана с чипированием, и про то, что инфекция – это спланированная акция по снижению численности населения. Это же все от ограниченности мышления, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. – Людям не хватает анализа, логической переработки, элементарного критического мышления. Да, несколько поколений жило без эпидемий и человечество от них отвыкло, но, если посмотреть историю, то многое станет понятно.ВОПРОС РЕБРОМ- Были исследования, согласно которым антидепрессанты способствуют более легкому течению ковида, быть может, это спасение от опасного вируса?- Эти препараты помогают, если они правильно применялись до того, как человек заболел ковидом. Если вы не лечили свое тревожное или депрессивное состояние до ковида, то, заболев, не надо брать болезнь, что называется нахрапом, и добавлять ко всем лекарствам еще и антидепрессанты. Возможно, они понадобятся уже на стадии восстановления для лечения постинфекционных слабости и упадка сил. Может быть, ковид пойдет нам на пользу в том плане, что поможет поменять ментальность, поможет признать, что обращение за помощью к психиатру – это забота о своем здоровье сейчас и в будущем и - профилактика деменции (старческое ослабление памяти), работа на то, чтобы шло восстановление всех органов и систем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПомутнение сознания, тревога, слабость: врач-психиатр рассказала о том, как психика справляется с коронавирусомВосстановление после ковида зачастую занимает пару месяцев (подробности).