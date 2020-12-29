Легендарного модельера, который скончался сегодня на 99 году жизни, за любовь к нашей стране еще много лет назад прозвали \\"красным кутюрье\\". И действительно, Пьер Карден вдохновлялся полетом Гагарина, обожал Майю Плесецкую и наш балет, не раз приезжал в Москву. Здесь у него остались близкие друзья - например, художник и скульптор Александр Бурганов, с которым дизайнер познакомился на выставке в Париже в 2007 году. Увидев работы русского мастера, кутюрье так впечатлился, что сразу пригласил его на свой театральный фестиваль в Провансе, в бывший замок маркиза де Сада. С этого и началась их дружба.- Он был удивительным человеком, пропитанным духом искусства, нежности, человеческой теплоты. Великий художник и большой друг России - он всегда приветствовал нашу страну и ещё больше нашу культуру, - поделился с kp.ru Александр Николаевич. - Без преувеличений, Карден был просто влюблен в нас! Обожал Ленком: Марка Захарова, Николая Караченцова – всегда с удовольствием с ними встречался. Чисто символически мог выпить русской водки, был у него такой ритуал. Хотя он, как и все французы, больше любил белое вино и шампанское. Но самое удивительное, что Пьер Карден очень чисто пел на русском, например, свою любимую арию из рок-оперы \\"Юнона и Авось\\". Когда он в своем знаменитом ресторане \\"Максим\\" в центре Парижа затягивал \\"Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь...\\", это было так красиво. Чувствовалось, что в этом есть что-то личное.По словам художника, для великого кутюрье Пьер Карден одевался неожиданно легко и небрежно.- Помню, мы открывали памятник в Провансе, и он вышел к публике: галстук сдвинут, брюки колышутся на ветру... Но самое главное, его взгляд и улыбка были чудо как хороши, - продолжает Александр Бурганов. - А в быту наоборот, чувствовался его статус: интерьеры у Кардена были будь здоров. Я бывал у него в разных дворцах – и все роскошные. Например, в Каннах на отвесной скале стоит одна из его резиденций, вся из стекла и металла. А внутри – безумная роскошь, просто фантастическая. При этом питался мастер очень скромно, сам любил готовить для гостей. Встречал очень радушно: «О, я сам сделаю тебе салат!».Последний раз художники виделись на юбилее Кардена три года назад.- Он пригласил меня на 95-летие в замок на юге Франции. Это был пышный праздник: именинник устраивал спектакли для сотни гостей, потом застолье. Так вот, после спектакля некоторые дамы порывались плясать на столе, но Пьер это не поощрял, - улыбается друг модельера. - Тогда мы вместе последний раз сфотографировались - два старичка, что уж говорить... Но несмотря ни на что, в своем возрасте Пьер Карден очень хорошо ориентировался в пространстве и искусстве, видел большие цели, не отвлекаясь по мелочам. Я очень рад, что успел сделать с натуры его бюст: один из них находится здесь, в Москве, другой - в Париже на Елисейских полях.Теперь в память об ушедшем мастере художник планирует сделать выставку в своем музее \\"Дом Бурганова\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдевал Майю Плисецкую и Эву Перон, реставрировал замки и продавал свое имя ширпотребу: чем запомнился миру Пьер КарденЛегендарный модельер умер на 99-м году жизни (подробности)