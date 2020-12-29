Решением епархиального суда Москвы протодиакон Андрей Кураев признан подлежащим извержению из сана. За то, что он опубликовал 21 апреля 2020 года в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику умершему в тот день протоиерею Александру Агейкину.Кураева окончательно лишат сана после того, как Патриарх Кирилл утвердит решение. Почему Церкви понадобилось идти на такие меры? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.- Я думаю, что принятое решение вызвано многолетней деятельностью данного священнослужителя, - сказал Кипшидзе. - Мы все видели тот уровень цинизма, осуждения, которое он адресовал священноначалию Русской Церкви, отдельным клирикам, мирянам. В особенности, последней каплей стало то, что он высказался цинично, оскорбительно в отношении умершего от коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина, который оставил вдову и малолетних детей. Чувства которых, видимо, совершенно не волновали бывшего протодиакона. Есть еще ряд оснований, которые являются достаточными для того, чтобы такое решение было вполне обосновано.Отец Андрей Кураев не внимал увещеваниям ни с чьей стороны, как говорится в решении суда.- В частности, он игнорировал мнение дисциплинарной комиссии, которая в далеком 2015 году предупреждала его, что его деятельность не соответствует никаким представлениям об этике, об уважении к окружающим, - отметил Кипшидзе. - Одно из центральных заявлений Кураева, которое стало причиной данного решения, это обвинение РПЦ, в которой он крестился, получил сан, в организации раскола. Он впрямую назвал Русскую церковь раскольничей церковью. Одного этого уже достаточно для того, чтобы прекратить свое служение в этой церкви.Церковный суд принимает решение, опираясь на факты, а не эмоции. Мы все видели, что в его публичной деятельности было все больше ненависти, издевательского отношения ко всему, что происходит внутри церкви. Самое печальное - хула на церковь, которую он допустил. Если обратиться к его записи, которую он сделал 16 августа в своем Живом журнале, то там он допускал матерную брань в отношении РПЦ, что недопустимо, если ты рассматриваешь себя как клирика этой церкви. Как можно считать свою церковь расколничей, достойной матерной брани и при этом продолжать в ней свое священнослужение.