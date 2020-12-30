ПОСЛЕДНИЕ ПО ТЕСТАМ- Пандемия коснулась всех стран, меры борьбы украинских властей были адекватны ситуации? На 25 декабря — более миллиона заболевших.- Не думаю, что у Украины есть какие-то особенности, отличающие ее от других стран, пораженных пандемией. Кризис экономический — да, усугубился. И наиболее ярко проявилась неспособность украинской власти во главе с Зеленским организовать какую-то внятную управленческую схему противодействия пандемии. Причем даже на самом примитивном уроне ничего не получалось. Наша страна по-видимому занимает последнее место в Европе по количеству тестов на душу населения. Постоянно пытаются манипулировать статистическими данными. И мы толком не знаем, какое количество людей реально инфицированы, По официальным данным — миллион человек. А эксперты, оценивая количество смертей по сравнению с прошлым и другими годами, говорят, что данные по заболевшим и умершим занижены. Проблема, оставшаяся на следующий год — проблема с вакцинированием.БЕЗ «СПУТНИКА»- Зеленский заявлял о том, что русской вакцины на Украине не будет, но признает, что Запад не спешит давать вакцину Киеву.- Договориться о поставках любых вакцин, кроме российской, пока не удается. О чем удается вроде бы договориться с ВОЗ? Там речь идет о минимальном количестве. Что не решает проблемы. И это бог знает, когда. В ближайшие полгода не будет точно. Весь мир проходит это легче, чем «цивилизованные страны» Европы и США. И предполагать, что Запад, не решив проблемы своих граждан, начнет их решать для Украины — это было бы наивно. Москва позволяет себе что-то дать другим странам. Ничего тут экстраординарного нет. Мир меняется в пользу большей заботы о себе и меньшей координации с партнерами и союзниками. Есть список из десятков стран, которые не входят в состав Евросоюза, но союзников Европы, которые стоят в очереди за вакциной. Но и в этот список Украина не попала.Какие-то высказывания президента давали некий повод думать, что он как бы «шантажирует» американцев. И дает им понять, что он не может объяснить гражданам своей страны, почему он должен дать им умереть, отказываясь от русской вакцины. Это оставляло щелочку возможностей. Речь могла идти о частной компании, которая бы совершила закупку через посредников русской вакцины на западе.НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ- Мир в 2020-м на Донбассе не достигнут, глава переговорщиков в Минске Зеленским сменен, а сам президент и вовсе заявляет о выходе из Минских соглашений.- Для тех, кто ожидал продвижения по пути урегулирования на Донбассе, 2020-й год, наверное, прошел со знаком минус. Ну, а для реалистически оценивающих перспективы новой власти в ее возможностях продвигаться по пути урегулирования —рассчитывать на продвижение вперед не приходилось. Перемирие достигнуто? Но оно неполноценное. Продолжаются обстрелы. От десятков до сотен. Ежедневно. Количество жертв заметно уменьшилось? Да. Но о прекращении огня можно говорить лишь с большими ограничениями.Когда Зеленский говорит о выходе из Минских соглашений, он вспоминает, что «у нас есть план Б». Но никаких планов реальных нет. Выход из Минска маловероятен. Зеленский понимает, что при этом прекратится санкционное давление на Россию. А это приоритет для него. И США как регулятор в украинской политике, не заинтересованы в том, чтобы выход из Минска случился.КРЫМСКИЙ «ВОПРОС»- Украина вновь пыталась вывести вопрос Крыма в международную повестку, кажется, даже заручилась поддержкой Турции в этом вопросе?- Это игры команды, которая пытается удержаться в кресле. Раз уж Турция поддерживает — давайте попробуем оказывать давление на Россию по поводу Крыма, но… без перспектив возврата Крыма. Правящая команда может себя в этой повестке почувствовать в фазе активного игрока. Сегодня Анкара союзник Киева в отношении к Крыму. Но это продолжении активной линии Эрдогана на всех направлениях. Долго удерживаться не получиться. Нет ресурсного потенциала, который позволил бы это долго развивать. Следующий год станет годом охлаждения турецкого наступления. Это мой прогноз. Не вижу перспектив продвижения по этому треку вообще никаких.АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ- В Киеве ждали от выборов в США победы Байдена, вот это случилось — и это как-то облегчит жизнь украинцам?- Ответа на этот вопрос сейчас нет не только у меня - ответа на вопрос, как изменит победа демократов формат отношений Вашингтона и Киева. Что будет делать американская администрация на Украине. Будет стечение огромного числа факторов. Давайте возьмем паузу. Надо хотя бы знать, кто станет в США ответственным за это направление. Усугубиться или уменьшится напряженность в американо-российских отношениях. Последние решения администрации Трампа были особенно антироссийскими. При том мне лично не кажется, что Байден пойдет по этому пути. Несмотря на все угрозы в адрес России, связанные с обвинениями в хакерских атаках. Есть шанс не то, чтобы смягчения в российско-американских отношениях, но есть вещи, в которых есть взаимная заинтересованность. Например, продление СНВ-3, климатические дела. Не будет любви и дружбы, но некоторое ослабление давления на Россию может случиться. И для администрации в Украине это будет означать одно развитие отношений. Если же будет продолжение линии ожесточения — другой вариант.УЙДЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ- Популярность и Зеленского, и его партии падает. Досрочный уход Зеленского возможен?- Тут, пожалуй, 50 на 50. Вообще, желательно было бы провести и президентские, и парламентские выборы в 2021-м. Политическая сила Зеленского, «Слуга народа», через несколько месяцев окажется на третьем месте. Пока балансирует на 1-2, но скоро скатится ниже. Президент пока удерживает рейтинг доверия. Должно что-то произойти, чтобы рейтинг этот тоже обрушился, как и рейтинг его партии. Вот после этого встанет перспектива перевыборов. Проблема в том, что у нас сегодня нет настолько популярной фигуры, которая могла бы составить конкуренцию Зеленскому. Если б выборы были завтра — он бы снова стал президентом. Но это может измениться через пару-тройку месяцев.БЕЛОРУССКИЙ АКЦЕНТ- У Зеленского были надежды на соседа Лукашенко в розыгрыше антироссийской комбинации, но они провалились?- Это охлаждение только усугубляет украинские проблемы. С одной стороны, риторика в Киеве идет такая, чтобы вписаться в западный тренд — больше европейский, чем американский. А с другой стороны, МИД уже заявлял, что Украина не готова входить в режим экономических санкций против Белоруссии. Это довольно удивительно слышать от наших безмозглых руководителей. Но уж очень сильно Украина зависит от поставок из Белоруссии энергоресурсов. В первую очередь, продуктов нефтепереработки с белорусских НПЗ. Чуть ли не 30%. И они отдают себе отчет, что, если взбрыкнет по настоящему Лукашенко, Украина от этого может серьезно пострадать. И такая угроза сохраняется. А, например, обеспечить посевную без белорусских поставок — такое сложно представить. Их заменить и сложно, и дорого. Потому украинская власть осторожничает. Неизвестно, как долго сможет лавировать.МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ- Отношения Киева и Москвы в 2020-м стали еще хуже, чем в 2019-м?- Президент наш нередко говорит глупости, вроде «всеобщей мобилизации» при «нападении России». В данном случае журналисты его спровоцировали, и он ляпнул, недолго думая. Это такая фигура речи — но не продуманная им позиция.Что касается собственно отношений Киева и Москвы, мне кажется, что они вернулись к состоянию, которое было при «позднем» Порошенко. Когда он перестал рассматриваться в Москве как договороспособный участник процесса международного. С ним перестали разговаривать, брать трубку. Сейчас близко к этому. Но пока еще не исключено, что Путин, может, еще и возьмет трубку.После всяких безответственных высказываний, на которые особенно чувствительны Путин и его команда, например, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны, а потом еще и про холокост такое сказать. И после еще ряда подобных заявлений надежда все уменьшалась и уменьшалась. И стало понятно, что если и будет продвижение по треку урегулирования, то только в результате уступок Украины, а не Москвы.УГРОЗА ДЕФОЛТА- В течении 2020-го года не раз звучали голоса о скором дефолте государства Украина…- Долги у нас не больше, чем у какой-нибудь Италии. Но дело не просто в абсолютной цифре или в доле долга по отношению к ВВП. Дело в том, что не видно перспектив в продвижении к разрешению проблемы. Если бы была вменяемая власть, она предложила бы тем, кому мы должны: либо реструктурируйте долг, либо мы объявляем дефолт. И тогда вы вообще ничего не получите. Но власть без стержня, без политической воли — она только просит, чтобы ей платили дальше. Это чревато дальнейшем ухудшением жизненного уровня и внутреннего напряжения в стране. Но мне кажется, что Украине все-таки что-то будут давать. Чтобы не обрушить совсем украинскую власть. Потому что это может пойти на пользу Москве, как полагают на Западе.ЗАТО КЛАДЕМ АСФАЛЬТ- Хоть в чем-то в 2020-м жизнь украинцев улучшилась?- В начале 2020-го у граждан были оптимистические настроения. Люди думали, что страна движется в правильном направлении - в первые месяцы после прихода к власти Зеленского. Но возврат надежды — это довольно быстро было исчерпано. И с весны началось ухудшение перспектив.Президент рассказывает, что новые дороги строят. Да, построили на 10% больше дорог, чем в 2019-м. А то, что проголосованы законы о Земле и о банковском системе, к большому удовольствию американцев — об этом молчим? И теперь есть полное подчинение банковской системы внешнему управлению.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: Деда Мороза записали в угнетали украинского народа! А продавцы в магазинах боятся говорить по-русскиУкраинцев испортил языковый вопрос (подробности)