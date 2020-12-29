БОЮСЬ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМЗаходила в аптеку купить лекарства от кашля. Провизор, которую знаю давно, весьма симпатичная женщина лет 50, разговаривала со мной на украинском, а на русский не хотела переходить упорно, но и я тоже на мову не перешла.- Можно ли вам разговаривать с покупателями по-русски? - спросила ее откровенно.- Может и можно, но я боюсь. Даже если на русском языке обращаются, опасаюсь отвечать по-русски, да и заведующий запрещает.- Чего боитесь? Заведующий, он патриот что ли?- Спровоцируют, накатают жалобу в управление, а у нас аптека социальная, государственная. Зачем мне неприятности? - искренне ответила провизор.\\"Кулечек потрибен?\\"\\"Мобильный бажаэте пополнить?\\"Словно механические куклы обращаются к покупателями кассиры на кассах в киевских супемаркетах. Купила продукты, рассчиталась, а кассир вышла со своего рабочего места на минутку и на русском крикнула напарницам: «Девчонки, подстрахуйте. Я буквально на пару минут». Тяжело дается профессиональное украиноязычие в Киеве. С 16 января здесь вся сфера обслуживания, медицина, социальные службы, по сути все-все должны будут окончательно перейти на украинский язык.Вот и выходит, что Украина – страна, которая воюет против собственных граждан. Больше ни с кем. В основном здесь воюют с беззащитным населением, обдирая до нитки, не давая развиваться, изгоняя из родных мест в качестве батраков, лишая миллионы людей права на родной язык и самоидентификацию, прикрываясь насквозь лживым мифом о необходимости защищать Незалежность от «русского мира». При этом власть не смеет даже чихнуть без одобрения известного посольства, которое и прививаться от коронавируса российской вакциной своим гражданам запретило. Приказы из посольства США тут не обсуждаются.А президент Зеленский, тот и вовсе обещает мобилизовать в случае войны с Россией женщин и вообще всех от мала до велика.«НЕУЖЕЛЬ НАСТАВИШЬ ПУШКУ НА СВОЮ ЖЕНУ-ХОХЛУШКУ?»>Невольно вспоминается известный шлягер, который исполняли Лев Лещенко и Владимир Винокур еще не так давно на совместных российско-украинских новогодних огоньках. Украина, к слову, вот уже несколько лет отмечает два Рождества: католическое 25 января и православное 7 января. На улицах уже почти неделю полно нетрезвых людей, маски которых несколько заглушают запах крепкого алкоголя.- Ты мало выпил что ли? Какое тебе католическое Рождество? Вставай, давай пошли домой, - и женщина килограмм под сто толкает своего мужика в спину, кулаками. Тот весь обмякает, как мешок, и идет в заданном направлении.Проходящий мимо пенсионер комментирует с издевочкой семейную сценку :- Они ж казацкого рода. Перевода им нэма.Рождества тут хоть целых два, а радоваться киевлянам особо нечему: тарифы ЖКХ вырастут в цене на 50% сразу же после Нового года, и на этой почве в семьях настоящие скандалы. Как не выпить, когда экономить приходится на всем. Бедность радости не добавляет.Под окнами вот уже почти неделю бегают дети по лужам (в Киеве идут дожди) в синтетических красных шапочках Санта- Клауса с круглыми помпонами: школьники ушли на каникулы. Дед Мороз тут оказался из КГБ, символом репрессий и угнетения украинского народа, а на Сталина и вовсе подали в суд.По необходимости ехала несколько остановок в троллейбусе, и кондуктор попросила немолодую женщину купить талон на проезд, обращаясь к той на государственном.- Я не понимаю украинского, - ошарашила ответом дама в красном берете и красной куртке.У тетки-кондуктора от неожиданности полезли очки на лоб, но ей так хотелось впихнуть талон, что она перешла на русский язык.- Но ведь можете, когда хотите,- улыбнулась пассажирка.Кондуктор покрутила пальцем у виска, как бы показывая на даму, что та не в себе. Интересно, а вот мы, молчаливое большинство, в себе ли?ХАРЬКОВ НЕ ЗАПУГАЕШЬПеред Новым годом зашла в местную библиотеку, что в соседнем доме. В читальном зале негромко струилась траурная музыка из смартфона заведующей библиотекой. Библиотекарь внимательно следила за похоронами мэра Харькова Геннадия Кернеса.- Нет, я смотрю, его прямо как вождя или императора хоронят. Не помню, чтоб кого-то у нас хоронили, - обратилась ко мне она.- Так любили его люди, и для города Геннадий Кернес много сделал.- Не понимаю зачем такие пышные похороны? Были мы в том Харькове. Моя невестка оттуда родом, ездили к в гости, к сватам. Там чисто, красиво, конечно, не то что у нас в Киеве, но все там на русском, - как бы с упреком рассуждала библиотекарша.Мне не хотелось дискутировать. Я сдала книжки и поняла, что между Киевом и Харьковом - ментальная пропасть.Харьков прощался с Геннадием Кернесом - лучшим мэром за все эти годы. Чьи похороны проигнорировала действующая власть, возведя тем самым барьер между собой и жителями Харькова, города, который находится всего в 40 км от России. Пропускной пункт Гоптовка даже в период эпидемии - самый напряженный и многочисленный на границе с Россией.И ненависть в этом городе насадить невозможно, как и запугать харьковчан не получится. Хоть это и удается сделать в столице — не без помощи националистов.В канун Нового года огромный оптовый Рынок «Столичный» пикетирует «Правый сектор». Большинство продуктов – это прямые поставки из России. «Правосеки» переписывают номера машин владельцев авто, которые там отоваривается, записывая тех в оккупанты. Акция – бессрочная.На книжном рынке «Петровка» патриоты частенько пикетируют редеющие лавки и магазины с книгами на русском языке. И это при том, что практически все предприниматели, работники, продавцы, владельцы этих бизнесов - ходили на Майдан. Кстати, языковый омбудсмен предложил использовать в борьбе за чистоту языка «книгу жалоб», если обслуживать будут на русском. Штрафы, считает омбудсмен для начала будут небольшие, но чем больше жалоб, тем больше штрафов. Наконец, все просто заговорят, запоют на мове. Интересно, чем все закончится? Явно ничем хорошим. До Нового года остается совсем немного времени, а там и до 16-го января рукой подать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: «Прорыв» в Россию с Украины стоит уже 800 долларов. И люди все равно едут!По ТВ дали выступить домайданному премьеру Азарову. Он сказал, что на Украине беспредел. А то мы не знали! (подробности)