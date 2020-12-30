Не надо за праздничным столом мучить себя угрызениями совести, съедая и выпивая явно лишнее. Только настроение испортите. Потому что противостоять неизбежному, а именно новогоднему обжорству, практически невозможно. Им можно и нужно насладиться. А не лопнуть при этом помогут британские ученые. Вот уже много лет, изучая особенности тех или иных пиршеств, они разобрались: что именно повышает аппетит и не дает вовремя остановиться, побуждаея съесть «еще кусочек».Мартин Йоманс (Martin Yeomans) из Университета графства (Sussex University) и Стив Френч (Steve French) из Шеффилдского университета (Sheffield University), поставившие десятки экспериментов с участием сотен добровольцев, первым делом предупреждают: в приятной дружеской компании, а именно такая, как правило, собирается за новогодним столом, человек может съесть на 44 процента больше обычного. Причём объем съедаемого возрастает пропорционально количеству людей за столом и тому удовольствию, которое они доставляют друг другу просто своим присутствием, веселясь, балагуря и радуясь жизни.И вот что ещё важно знать: вкусная еда обостряет чувство голода, а стало быть, и повышает аппетит, сильнее пресной. Насыщение от вкусной еды наступает медленнее. Ею-то в основном и объедаются.Предупреждения британских ученых отнюдь не означают, что тем, кому все-таки хотелось бы избежать излишеств, надо праздновать Новый год в кругу скучных врагов и закусывать исключительно заливной рыбой, приготовленной Надей из города на Неве. Есть способы иначе обуздать свой аппетит. Например, не выпивать перед едой. Что называется, для аппетита.В экспериментах ученые предлагали добровольцам испить лимонаду перед трапезой. Одним и в самом деле наливали лимонад, а другим тайно подмешивали в него «градусы». Последние съедали потом больше.Но если все-таки угораздило «хлопнуть» рюмашку-другую до начала застолья – принять аперитив, выражаясь культурно, то закусить лучше колбаской, а не пирожком. Или чем-то вроде жирного бекона или балыком, но без хлеба. То есть, не бутербродом. Мучное насыщает быстрее, чем белковая или жирная пища.Йоманс и Френч считают оптимальным заесть аперитив картофельным чипсом, обмакнутым в кетчуп. Совет явно не про нас. Хотя с диетической точки зрения и по британским понятиям, может быть, и такое приемлемо.Перейдя к закускам уже более основательно, то есть начав провожать старый год, стоит помнить: в холодце, селедке, жирных салатах оливье и особенно в копченостях полно холестерина, который не самым благотворным образом действует на сосуды. Эта мысль хоть чуть-чуть поможет не налегать на закуски. Но не предотвратит последствия их потребления.Люди думают: вот «поклюю» понемногу всего, что так красиво разложено по тарелочкам и салатницам, а потом съем меньше «горячего». Потому что буду уже более-менее сытым.Опять же эксперименты демонстрируют: закусив, человек, на удивление, становится голоднее, чем до начала трапезы. И ест потом больше.Йоманс и Френч уверяют: потребление «горячего» зависит от его разнообразия. То же доказано экспериментально: люди, которые могли выбирать из 4 блюд, съедали на 60 процентов больше, чем те, которым подавали одно – пусть даже самое любимое.Смешно, но даже макарон можно съесть на 15 процентов больше, если их хотя бы 3 сорта, а не один.Любого десерта можно съесть много – особенно жирного и сладкого торта. Организм не сильно возражает. Причина всё та же – насыщение от сладкой и жирной пищи приходит медленнее, чем от белковой.Как объясняет Йоманс, «питательные вещества, первым делом начинают воздействовать на печень. Там они окисляются. В ходе этой реакции и возникает чувство насыщения. А поскольку процесс обмена веществ строится по иерархической схеме, то первыми расщепляются белки, потом, углеводы, потом жиры».Научный совет тут такой: чтобы не лопнуть лучше попробовать весь десерт, какой имеется. Но по чуть-чуть. Если сначала съесть что-нибудь одно, то захочется и другого. Устоять будет трудно. А в результате – переедание.Кофе, который появляется ближе к утру, кстати, не только бодрит. Но и стимулирует желудочную секрецию. Поэтому не удивляйтесь, если рука потянется еще к одному кусочку торта.А почему люди охотно и с большим удовольствием доедают на следующий то, что не съели за новогодним столом? Ответ прост: растянутые накануне желудки сохраняют повышенную вместимость.Приятного аппетита, как говорится. И не корите себя за обжорство. Раз в год можно. Ну, два раза.КСТАТИ, О ШАМПАНСКОМПочему шампанское лучше пить из высоких бокаловФранцузские ученые из Реймсского университета Шампань — Арденны (Universitе de Reims Champagne-Ardenne) наглядно продемонстрировали в чем смысл известной рекомендации разливать и пить шампанское из высоких бокалов. Посредством так называемой лазерной томографии они запечатлели движение пузырьков в бокалах - в широких и узких.В широком бокалах траектория движения пузырьков проходила так, что у его краев образовывались своего рода мертвые зоны. Без пузырьков. Их не было как раз в местах наиболее приближенных к ртам пьющих. А высокий бокал почти целиком заполняют движущиеся пузырьки. И это хорошо. Потому, что выходящие наружу и лопающиеся пузырьки создают аромат шампанскому, улучшают его вкус. Стало быть, чем больше пузырьков, тем шампанское вкуснее. А больше их в высоких бокалах.А В ЭТО ВРЕМЯУченые проверили: в самом ли деле есть разница, что пить сначала — вино или пиво«Вино на пиво — это диво, а пиво на вино — ну, не очень хорошо, мягко выражаясь. Так гласит наша отечественная мудрость. И диктует порядок употребления алкогольных напитков. Подразумевается, что нарушить его — себе же хуже: замучает тяжелое похмелье. Но как выяснили немецкие ученые из Университета Виттен-Хердеке (Witten/Herdecke University) и их коллеги из Кембриджа (University of Cambridge), нет никакой разницы, что пить сначала. В смысле последующего похмелья. А в чем же тогда дело? Ответ в нашем материале.И САМОЕ ГЛАВНОЕ: НЕ ПОДЦЕПИТЕ COVID-19 ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМПосидели чуть-чуть, поели, выпили – проветрите помещениеЯпонские исследователи смоделировали скромное новогоднее застолье – на 6 человек. И продемонстрировали: один больной легко может заразить всех, даже не чихая. Если сидеть в закрытом помещении.Но если помещение проветривать минут эдак по 10, открывая окно и дверь, то риск заболеть заметно снизится. Поток воздуха унесет вирусы на улицу. И риск заразиться будет многократно сниженЯпонцы изготовили соответствующую анимацию, которая иллюстрирует ситуацию.