Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» стал одной из самых масштабных информационных кампаний уходящего года: в нем приняли участие 75% россиян. В акциях, рассказывающих о правилах полезного рациона, приняли участие более 110 миллионов человек. Около 42 миллионов пользователей посетили сайт здоровое-питание.рф. Накануне зимних праздников Роспотребнадзор подвел главные итоги проекта в 2020 году и напомнил о его главных достижениях.Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Его главная цель — рассказать взрослым и детям о здоровом питании и привить россиянам привычку питаться разнообразно и качественно. За минувший год была создана система мониторинга за состоянием питания жителей страны, в том числе школьников, а также запущены новые образовательные программы. Среди других задач проекта - исследование продуктов на качество и безопасность и разработка новой нормативной базы.Чтобы выяснить, как жители нашей страны относятся к здоровому питанию, в 2020 году был запущен аналитический проект «Национальный Индекс Тревожностей». Роспотребнадзор разработал новые СанПины и санитарно-эпидемиологические правила для того, чтобы обеспечить правильный и полноценный рацион детей и взрослых.Привычка питаться правильно закладывается еще в детстве. Проведенные Роспотребнадзором многочисленные исследования показали, что дети в наше стране едят недостаточно овощей, фруктов и жидких молочных продуктов. При этом младшее поколение активно налегает на сладости, жирное и соленое. Проанализировав итоги исследований, специалисты ведомства выпустили «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций».- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в составе нацпроекта «Демография» предусматривает создание в России среды, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. - В конечном итоге мы идем к тому, чтобы у нас снизилось число россиян с избыточным весом и стало больше здоровых людей, которые употребляли бы полезную еду.«Комсомолка» не осталась в стороне и стала одним из самых активных участников движения за здоровое питание. В совместном проекте Роспотребнадзора и ИД «Комсомольской Правды», посвященном здоровью и правильному рациону, приняли участие почти 10 миллионов человек. Читатели газеты «Комсомольская правда», посетители сайта kp.ru и слушатели радио «Комсомольская правда» в течение года узнавали ответы на самые важные вопросы о здоровом питании. Как избавиться от лишнего веса, какой рацион специалисты рекомендуют во время пандемии COVID-19, правда и мифы о генно-модифицированных продуктах, особенности питания для детей, пожилых людей и беременных женщин — все это врачи и эксперты обсуждали в формате газетных статей, лекций, видеоинтервью и радиомарафонов. Вся накопленная в этом году полезная информация доступна на сайте kp.ru в разделе Здоровье «Время питаться правильно!».В 2020 году на телеканале «Россия 1» появилась новая программа «Формула еды - лучшее в России». Ее ведущие проверяли российские продукты на качество и безопасность, а также рассказывали зрителям, как и правильно выбирать, хранить и готовить. За короткое время программа сумела завоевать популярность у зрителей: суммарная доля ее аудитории составила более 30 миллионов просмотров.В соцсетях проект «Здоровое питание» охватил более 7 миллионов россиян. К движению за правильный рацион присоединились известные политики, врачи, спортсмены, звезды кино, спорта и шоу-бизнеса. Советами из собственного опыта делились чемпионка мира Ирина Слуцкая, хореограф Алла Духова, культурист Александр Невский, политик и спортсмен Николай Валуев, певица Жасмин, актеры Ирина Безрукова и Алексей Воробьев. Весь 2020 год в самых популярных соцсетях проводились конкурсы, флешмобы и прямые эфиры с экспертами проекта. Одним из самых ярких событий стал флешмоб #МояЗдороваяЕда, организованный в соцсетях ко Всемирному дню здорового питания.Проект поддержали многие российские производители мясной продукции, в том числе группа компаний «Черкизово», Национальная мясная ассоциация, Национальный союз птицеводов, Национальный союз свиноводов. Роспотребнадзор, в свою очередь, принял участие в благотворительной акции «Корзина доброты» крупнейшего российского ритейлера - группы Х5. Эксперты ведомства проанализировали состав продуктовых корзин, которые ритейлер собирает для нуждающихся, и рекомендовали включить в него больше полезных продуктов — орехи, сухое и консервированное молоко без сахара, необходимые для здоровья крупы. В рамках благотворительной акции в российские регионы были отправлены 18 тонн продуктов.ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУУзнать много нового и интересного о правильном рационе, найти вкусные и полезные рецепты, посоветоваться с врачами и экспертами можно на тематических информационных ресурсах, запущенны в рамках проекта «Здоровое питание»:- «Здоровое-питание.рф» - главный информационный портал проекта.- «Книга рецептов – Готовим вместе» - онлайн-книга рецептов для здорового питания, которую может дополнять любой желающий. Сейчас на ней можно посмотреть более 450 рецептов, проверенных ведущими экспертами ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».- Образовательный курс «Школа здорового питания» - бесплатные видеоуроки, созданные при участии экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Только за два месяца их посмотрели более 120 тысяч человек.- «Дневник питания Вконтакте» - сервис Роспотребнадзора, помогающий следить за количеством и качеством потребляемой пищи. Им уже активно пользуются более 20 миллионов человек.