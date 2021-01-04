О страшном пророчестве Ванги известно еще с 70-х годов XX века. Якобы в записях, которые делали за бабушкой её сподвижники и родственники, сказано об эпидемии некого нового вирусного заболевания, которое в двадцатые годы XXI века стремительно распространится по всем континентам и унесет множество жизней - до 100 миллионов.Многие, если вообще не все из числа тех, кто верил и до сих пор верит словам болгарской прорицательницы, решили, что она имела в виду COVID-19, вызванный новым китайским коронавирусом. А что же еще?То, что Ванга явно ошиблась в цифрах, никого не смущало. Ну, чуть перепутала по старости. А перепутала-то бабушка сильно: к 100 миллионам приближается число зараженных, а не жертв, которых пока не набралось и двух миллионов. Если, конечно, не врет статистика. Но так сильно даже она врать не может.Самое же главное: поклонники бабушки даже не вспоминают, что эпидемия «нового вирусного заболевания», согласно её пророчеству, должна была начаться в Африке. А коронавирусная зараза, как принято считать, распространилась по всему миру из Китая.Но кто знает, вдруг Ванга «увидела» более страшный недуг? Тот, по сравнению с которым, нынешняя пандемия не стоит даже упоминания? Не исключено. Но подобные мысли не приходили в голову, пока в самом конце 2020 года не пришла страшная весть. Телеканал CNN сообщил о том, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum) – один из первооткрывателей вируса Эбола, вызывающего смертельно опасную геморрагическую лихорадку, обнаружил болезнь, весьма её напоминающую.Симптомы, соответствующие лихорадке Эбола, явила одна из пациенток в Демократической Республике Конго. При этом тесты на Эболу и другие известные заболевания у женщины были отрицательными. Медики пока не идентифицировали недуг, назвали его «Болезнью Х» (Disease X). Напряглись сами и напрягли весь мир. В некоторых их комментариях стали появляться тревожные нотки. Если не сказать, панические.Одни эксперты пока успокаивают: мол, «Болезнь Х», если и страшна, то лишь для Африки, а для остального мира – не очень. Потому что за пределы далекого черного континента она вряд ли выйдет. А если и выйдет, то долго не задержится. Ведь заболевшие, как правило, не успевают передать инфекцию большому числу «контактеров» - быстро умирают.Другие уже пугают, что «Болезнь Х» может оказаться столь же смертельной, как лихорадка Эбола, не менее заразной, чем COVID-19, но более коварной. Стремительно убивать она не будет. Не проявляя очевидных симптомов, «новое вирусное заболевание», начавшееся в Африке, даст время, чтобы заразить побольше людей.Если верить экспертам-паникерам, то именно «Болезнь Х» Ванга и предрекала. Всё сходится. Но было бы лучше, если бы комментаторы, да и сама болгарская прорицательница, опять дружно бы ошиблись.КСТАТИБилл Гейтс пугал страшными вирусами еще 5 лет назад, а ВОЗ – 3 года назадСам термин «Болезнь Х» отнюдь не нов. Так называлась выставка, которая открылась в Лондонском музее (Museum of London) в ноябре 2018 года. Открылась после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одним из самых больших потенциальных рисков для жизни и главным приоритетом для исследований эту самую «Болезнь Х».Медики, не называя тогда гипотетический, но ожидаемый недуг, весьма точно описали COVID-19. Предрекли, что тот «подкрадется к человечеству и уничтожит его немалую часть подобно испанскому гриппу, который убил пять процентов мирового населения».А Билл Гейтс - основатель корпорации Microsoft - еще в 2015 году на конференции американского фонда TED говорил буквально следующее:- Если что и способно уничтожить более 10 миллионов человек в ближайшее десятилетие, то, скорее всего, не война, а очень опасный вирус.Показав на экране пресловутый шарик с пупырышками, весьма похожий на SARS-CoV-2 – коронавирус – источник пандемии COVID-19, миллиардер пояснил: «в наши дни глобальная катастрофа выглядит вот так».На что похож вирус, вызвавший загадочную геморрагической лихорадку в Конго, пока не известно.- Вирус может оказаться таким, при котором заразные больные чувствуют в себе силы для того, чтобы путешествовать на самолёте или ходить в магазин, - пророчествовал Билл Гейтс. И говорил, что тот может быть природного характера, как Эбола, а может быть создан биотеррористами.- Как страшно жить! – вторили Гейтсу, сами того не подозревая, Рената Литвинова и пародировавший её Максим Галкин.Подробнее о предсказаниях миллиардера в нашем материале.ОФИЦИАЛЬНОКак сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство пока не располагает достаточной информацией для того, чтобы установить причины заболевания. Но основания полагать, что оно имеет «вирусную природу», есть.В Роспотребнадзоре считают, что «угрозу не стоит недооценивать».Заболевшая женщина выздоровела, однако врачи не смогли выяснить происхождение болезни, симптомы которой напоминали лихорадку Эбола.