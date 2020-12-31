«Дом-2» просуществовал шестнадцать с половиной лет. Канал закрывает проект из-за упавшего интереса зрителей - молодежь за эти годы от телеэкрана ушла в соцсети и на YouTubе. Сейчас продюсеры ищут новую площадку для «Дома-2» - обсуждают его перемещение на онлайн-платформу или на телеканал помельче. Очевидно, что это начало конца. Пока же в декорациях «Дома-2» снимают новое реалити-шоу с блогерами. А мы подводим итоги: чем телезрителям запомнится «Дом-2».Мы собрали пять самых обсуждаемых моментов закулисной жизни героев проекта.Бешеные зарплатыУзнав о закрытии «Дома-2», Ксения Собчак расчувствовалась - она была соведущей проекта восемь лет, до 2012 года. С реалити-шоу начался путь Собчак на ТВ: «Это моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на «Фабрику звезд» - пела я и тогда отвратительно, не взяли вести «Афишу» - я соревновалась с Таней Арно, и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в «Дом-2». Настоял лично Валерий Комиссаров: «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва». Но я всегда считала, что «дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю».Еще важно, что получала Собчак самую большую заработную плату за всю историю проекта. Рассказала Ксюша об этом сама: в интервью Vanity Fair сообщила, что ей платили ежемесячно по $100 тыс. (по курсу 2012 года 3 млн руб.). Ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова последнее время зарабатывали в месяц по $30 тыс. (по курсу 2020 года 2,2 млн руб.). Это за работу в «Доме-2» и его ежедневной «дочке» - проекте «Бородина против Бузовой».Самая высокая заработная плата среди участников была у Виктории Бони - $8 тыс. (по курсу 2005 года 224 тыс. руб.). Экс-звезда телешоу Рустам Солнцев рассказал «Комсомолке», что в лучшие времена ему и рейтинговым участникам платили хорошо - по $5 тыс. (по курсу 2005 года 140 тыс. руб.): «Ольга Бузова, Солнце, Аленка Водонаева, Степа (Меньщиков. - Ред.), ну и все известные участники. А сейчас на «Доме-2» тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч в месяц». Кадони - один из многочисленных соведущих. Рейтинговые участники «Дома-2» последнее время зарабатывали от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Минималка для новичков - 17 тысяч рублей. Деньги приходят на карту, налоги платят. Экс-участница Маргарита Ларченко разговорилась недавно: «Моя зарплата составляла 95 тысяч рублей. Максимальную зарплату не дали: сказали - на данный момент нет ставок».Зарплату участники «Дома-2» чаще всего копили на машину или квартиру: ведь жили на всем готовом - и кров, и стол им предоставляли за жизнь под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому к выходу на волю у рейтинговых персонажей за пару лет накапливалась приличная сумма. Еще один бонус - за время телеэфиров герои набирали под миллион подписчиков в Инстаграме. Покинув проект, продолжали зарабатывать на жизнь рекламой в соцсетях, только уже не делились этим доходом с «Домом-2». Находясь на проекте, процент дохода от блога перечисляли работодателям.Свадьбы и детиЗа 6078 дней проекта участники сыграли 30 свадеб, почти половина из этих пар уже развелись. У героев во время участия в проекте родилось 14 детей.Первый малыш «Дома-2» появился на свет 11 лет назад. У самой молодой участницы проекта - 18-летней Риты Агибаловой и 25-летнего Жени Кузина родился сын Митя. На проект тут же пришла мама Риты - помогать молодоженам с малышом и скандалить, так как зять ей не нравился. Через два года пара развелась и ушла с проекта. Спустя несколько лет на вечеринке друзей с телепроекта Рита Агибалова познакомилась с успешным бизнесменом Павлом Марсо, который прилетел в Москву из Японии, где тогда работал. Интересно, что Марсо однажды два месяца выдержал в «Доме-2» - это бабушка после учебы внука в Лондоне настояла на участии парня в проекте, так как мечтала женить его на русской девушке. Но Марсо из проекта быстро сбежал и с Агибаловой там не пересекался. Встреча двух экс-героев шоу на воле закончилась шесть лет назад созданием крепкой семьи, у пары родилась дочь. Сейчас 37-летний Павел и 30-летняя Маргарита живут на Кипре с дочерью и сыном Агибаловой от первого брака. Отец мальчика Евгений Кузин с ребенком общается. Кузин после женитьбы экс-супруги вернулся на «Дом-2», где нашел вторую жену Александру Артемову. Пара выиграла конкурс «Свадьба на миллион» - им выдали кругленькую сумму на торжество, ребята ушли с проекта и три года назад поженились.У пары год назад родилась дочь, а на днях 36-летний Кузин и 25-летняя Артемова объявили, что задумались о разводе: «Спустя три года очень многое поменялось, разошлись пути, взгляды на жизнь и многое другое…»Такая «санта-барбара» практически у всех пар с этого проекта. За исключением одной - семью Дарьи и Сергея Пынзарь называют самой крепкой парой «Дома-2». 34-летняя Дарья и 36-летний Сергей в браке уже 10 лет. На «Доме-2» Даша выделилась, объявив, что пришла искать первого и единственного мужчину. Сергей признание оценил и женился, через год после свадьбы у супругов Пынзарь родился первенец, они обвенчались. В браке на телепроекте пара прожила четыре года. Ушли с «Дома-2», открыли магазины одежды, снимались в реалити на других телеканалах, купили квартиру в Москве, родили второго ребенка.Сейчас Пынзари большую часть года живут в собственных апартаментах в турецкой Алании - старший сын ходит в русскую школу, младший - в садик. Периодически на несколько месяцев семья прилетает в Москву - в столице у Сергея строительный бизнес, у Дарьи - бутик одежды и интернет-магазин. Дела идут в гору: недавно Пынзари приобрели большой участок земли в Подмосковье в районе Новой Риги. Планируют построить здесь два дома: один - для себя, второй - для сдачи в аренду.Страшные смертиВо время пребывания в «Доме-2», к счастью, никто из участников не умирал. А вот, покинув Поляну, не своей смертью умерло восемь экс-участников. Большинство из них провели на «Доме-2» мало времени и не запомнились телезрителям. За исключением яркой улыбчивой модели Марии Политовой. Маша приходила на проект три раза, последний - в 2010-м. Надеялась найти мужа, но ничего не вышло. Любимого мужчину Политова встретила за пределами проекта. Но их счастье омрачила болезнь Марии: у нее вдруг стало прогрессировать ранее диагностированное биполярное расстройство, которое усугублялось затяжной депрессией. Маша за полгода до смерти звонила участникам «Дома-2» обвиняла в травле, Степан Меньщиков пытался ей объяснить, что нельзя помнить только плохое. Жених Машу с депрессией не бросал. Но от беды не смог уберечь. Три года назад она ушла из своей квартиры в центре Москвы, прихватив лекарства. Ее парень забил тревогу - Политова уже дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Через десять дней тело 30-летней женщины обнаружили случайные прохожие в Щелковском районе Московской области рядом с дачей ее бабушки и дедушки. Мария знала, что зимой там никого нет, ключей у нее также не было, а вскрыть дверь не смогла. В ее крови обнаружили алкоголь и антидепрессанты. Убитая горем мать Маши (доктор) винила жениха - мол, не доглядел и не настоял вовремя на госпитализации их дочери.Также в разные годы погибли: Кристина Калинина (депрессия, анорексия), Оксана Аплекаева (убита), Оксана Корнева (погибла под колесами авто, перебегая Садовое кольцо), Андрей Кадетов (убит), Анастасия Тарасюк (выпала из окна), Полина Лобанова (передозировка наркотиков), Евгений Щербаков (выпал из окна).А ЧТО ЕЩЕ?Бузова - главная миллионершаЗа всю историю проекта через него прошло около 2500 участников. Самой популярной участницей «Дома-2» за все годы называли Ольгу Бузову. Студентка и модель Бузова строила любовь в «Доме-2» с 2004 по 2008 год, а потом ее назначили ведущей. Телезрители полюбили Ольгу за искренность, честность в проявлении чувств и эмоций перед аудиторией. Она всегда искренне верила в любовь, плакала из-за подлости коллег, старалась быть лучшей во всех конкурсах шоу. Впрочем, ничего не изменилось - просто сейчас искренняя Бузова штурмует российский шоу-бизнес, театральную сцену, открывает бизнес-проекты. И ей все удается. Потому что у Бузовой самая огромная в стране армия поддержки в соцсетях - 22 миллиона 800 тысяч подписчиков в Инстаграме. Большинство из этих людей узнали Бузову 16 лет назад, когда в юные годы смотрели «Дом-2». Шоу в их жизни нет давно, а Ольга осталась. Благодаря накопленной в «Доме-2» популярности проекты Бузовой успешны, от рекламодателей отбоя нет. О чем свидетельствует ее доход за минувший год - $2,7 млн (204 млн руб.).