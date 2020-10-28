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Алла Пугачева подарила внуку элитные апартаменты в Москве

Внук Аллы Пугачевой/, маленький Женя, растет в семье водителя певицы
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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Одну квартиру певица оформила на племянника, другую купила внуку.

Одну квартиру певица оформила на племянника, другую купила внуку.

Пять лет назад Алле Борисовне пришлось взять под свое крыло своего внучатого племянника Женю. Отец мальчика Влад - сын покойного брата певицы, полковника запаса Евгения Борисовича Пугачева.

Жена Евгения Пугачева умерла, когда сын был маленьким, мальчика в основном воспитывал отец. К сожалению, недоглядел. С подросткового возраста в жизнь Влада Пугачева пришел алкоголь, а потом и наркотики. Отец неоднократно пытался лечить сына. А когда Евгений Борисович умер, за спасение Влада взялась Алла Пугачева.

Хлопот звезде добавилось, когда в наркоклинике Влад познакомился с судимой за угон автомобиля и грабеж Викторией Фадеевой. Женщина была его старше на 10 лет. Вскоре они поженились, родился сын Женя.

Внук артистки Женя не помнит своих биологических родителей.

Внук артистки Женя не помнит своих биологических родителей.

Фото: Instagram.com

Алла Борисовна каждый месяц перечисляла Владу деньги на продукты и воспитание ребенка. В 29 лет Влад стал инвалидом - пытаясь сделать укол наркотика в ногу, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги, стали плохо работать руки.

Его непутевая жена в это же время после очередного укола впала в кому. Алле Пугачевой пришлось оформить опеку над маленьким Женей. Об этом певицу попросил ее племянник.

- Это мой приемный сын, - говорила о Жене Пугачева.

Пока родители лечились от наркомании, маленький Женя привязался к водителю Пугачевой Игорю Польшикову. И сейчас второклашка Женя Пугачев живет в семье помощника артистки, называет его папой, своих родителей не помнит и за все эти годы ни разу их не видел.

Тем временем отец малыша Влад Пугачев взялся за ум, бросил пить и женился в прошлом году на бухгалтере из Казани Гузель. Пока он не нашел работу, но его семья ни в чем не нуждается. Жена работает на удаленке бухгалтером, а Влад вносит лепту в семейный бюджет, сдавая квартиру своего покойного отца в районе Выхино.

В августе этого года у Влада и Гузель родилась дочь, которую они назвали в честь певицы Аллой. Артистка пока не видела свою внучку. Зато сделала племяннику щедрый подарок к рождению маленькой Аллы - отписала Владу квартиру около метро «Сокол», которая раньше не была официально на него оформлена.

Племянник Пугачевой Влад и его жена Гузель недавно стали родителями. Дочку назвали Алла. Фото: Личный архив

Племянник Пугачевой Влад и его жена Гузель недавно стали родителями. Дочку назвали Алла. Фото: Личный архив

Его сыну Жене, как стало известно «КП», артистка недавно купила элитные апартаменты в новом доме в районе Строгино. С таким расчетом, чтобы у Жени, когда он вырастет, был свой угол. Алла Борисовна взяла на себя и ремонт квартиры в новостройке.

Новости из жизни Жени его родная непутевая мать Виктория Фадеева узнает, созваниваясь с его приемными родителями. Психологи пока против того, чтобы она общалась напрямую с сыном - мол, у мальчика и так было тяжелое детство, непонятно, как он поведет себя на свидании с родителями.

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