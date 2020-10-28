Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 28 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 28 октября 2020 года Фото: REUTERS

На всем протяжении границы Нагорного Карабаха с Азербайджаном продолжаются бои. Никто не хочет уступать ни пяди земли. Взаимные обвинения в провокациях звучат все чаще. Похоже, что стороны начинают осознавать то, что решить этот конфликт путем насилия будет очень сложно.

"ОПЫТОМ ВОССОЗДАНИЯ"

"Распространенная армянской прессой информация о якобы обстреле Азербайджанской Армией территории Ходжавенда и Лачина безосновательна и является ложью. Напротив, 27 октября, около 16.00, вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района Азербайджана из РСЗО "Смерч". В результате этого военного преступления военно-политического руководства Армении погибли мирные жители, в том числе малолетний ребенок. Азербайджанская Армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту," - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана пообещал восстановить нанесенные разрушения в Нагорном Карабахе: "Своими инвестициями и опытом воссоздания страны мы можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира."

"Армянские вооруженные силы обстреливают ракетами районы Геранбой, Тартар и Барда", - заявляют военнослужащие Алиева.

"НЕ МОЖЕМ УСТУПИТЬ ВРАГУ"

"Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении осуществлен ракетный обстрел Бардинского района Азербайджана- абсолютная ложь и грязная провокация. Ни ВС Армении, ни ВС Карабаха ракет в этом направлении не запускали", - заявляет представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Пограничные войска Армении приняли превентивные меры для предотвращения азербайджанских посягательств на южном направлении Республики Армения. Азербайджанская сторона использует в этом направлении беспилотники", - сообщает Минобороны Армении.

В это время в сети появились фотографии супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян, которая отправилась на учения с отрядом женщин, которые "готовятся отражать нападение азербайджанских войск".

"Мы не можем уступить врагу ни Родину, ни наше достоинство", - написала Акопян на своей социальной странице.

Ее сын Ашот ушел на фронт еще 5 октября. Об этом он также рассказал в Facebook.

Минобороны Армении просит граждан сдать свою кровь для раненых бойцов в Центральном клиническом госпитале ведомства в Ереване.

РАЗОЧАРОВАЛИ ДАЖЕ ТРАМПА

"Да, все, что там происходит - разочаровывает. Это страны, у которых существуют разногласия уже много-много лет. Думаю, что у них все наладится", - предположил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналиста, который рассказал ему о том, что Баку и Ереван проигнорировали третье по счету гуманитарное перемирие.

Отметим, что в США уже множество актеров со всего света выступили против насилия по отношению к мирным жителям Нагорного Карабаха.

"Привет, это Мэл Гибсон. Глубоко расстроен вестью о недавнем обострении конфликта в армянском Арцахе. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, у меня много друзей армян, которые рассказали мне о ваших страданиях и потерях. Я очень уважаю армянский народ - стойкий и великодушный. Армяне обладают большим сердцем. Им пришлось столкнуться со многими трудностями. Но, как мы все знаем, способности этих людей безграничны. Я молюсь за вас в это непростое время. Я также молюсь, чтобы был достигнут мир, и чтобы мировые державы вмешались и признали сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что вы придете к миру. Оставайтесь сильными друзья мои, продолжайте в том же духе, и да благословит Вас Бог", - такое заявление сделал австралийский режиссер и сценарист Мэл Гибсон в своем видеообращении.

Гибсон также поддержал известных людей, которые уже выступили против вспышки насилия в Закавказье. Среди них: российский и израильский пианист Евгений Кисин, британский певец Элтон Джон, американская актриса Ким Кардашян, российская певица Любовь Казарновская, врач Том Катина и многие другие деятели искусства, спорта и науки.

Несколько часов назад президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении также отмечается, что российский лидер выразил "глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока".