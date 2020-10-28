Конфликт Макрона и Эрдогана разделил мир надвое

Конфликт президентов Франции и Турции не спешит утихать. Фото: REUTERS

Конфликт между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжает развиваться.

После заявлений Макрона о том, что Франция не откажется от публикации карикатур на религиозную тему и оскорблений французского лидера со стороны Эрдогана мир начал разделяться на два лагеря.

С одной стороны это мусульманские страны, такие как Турция, Иран, Кувейт, Иордания и другие, откликнувшиеся на призывы Эрдогана бойкотировать французские товары. Там уже перешли от слов к делу – в соцсетях появляются видеоролики с демонстративным изъятием продукции французских компаний с полок магазинов.

С другой – страны Евросоюза, которые после долгого молчания решили вступить в спор. Вполне понятно, что на стороне Макрона.

- Такого рода безответственные и бессмысленные нападки на нашу культуру только породят расизм и дискриминацию. Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии», – заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Затем он написал на своей странице в Twitter: «Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть».

Ранее Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур и усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.

- Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления, — написал в Telegram-канале президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

- Я осуждаю оскорбления президента Эрдогана в адрес президента Макрона. Они вновь демонстрируют дальнейшее отдаление Турции от ЕС и наших общих ценностей. Выражаем полную поддержку и солидарность с Францией, — написал в Твиттере канцлер Австрии Себастьян Курц.

- Оскорбления президента Макрона и Франции со стороны турецких властей неприемлемы. Они подталкивают к религиозной ненависти и подрывают мирное сосуществование. Мы выражаем полную поддержку и солидарность с Францией, которая еще не пришла в себя после страшного преступления», – заявил в соцсети премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

- Слова президента Эрдогана о президенте Макроне недопустимы. Личные оскорбления никак не способствуют позитивной программе, которую ЕС намеревается продолжать с Турцией, а только отдаляют решение. Мы полностью солидарны с президентом Макроном», — написал по-французски в Twitter премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

КСТАТИ

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