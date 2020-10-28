«В легких было 5% какой-то дряни»: Отец Леонида Агутина выписан из Коммунарки после недели лечения коронавируса

Певец Николай Агутин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 28 октября появилась информация, что папа Леонида Агутина, поэт, музыкант и участник шоу «Голос.60+» Николай Петрович Агутин, в 85 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом в одну из московских клиник. «КП» дозвонилась до артиста и выяснила, что все уже позади — он перенес болезнь в легкой форме и теперь дышит свежим воздухом на даче.

- Николай Петрович, доброе утро! Про вас в интернетах пишут жуткие вещи. Поэтому мы хотели узнать, как вы себя чувствуете сейчас?

- Ну, все жуткие вещи уже прошли. Я дома. Вчера приехал из Коммунарки. Все чисто. Осталось только выдержать 14 дней карантина. Но это обязательная формальность. Так положено всем. Так что я на общих основаниях все тесты прошел после больницы, все нормально. Теперь на даче сижу.

Леонид Агутин с отцом Фото: Instagram.com

- Состояние хорошее? Кашля нет?

- Слава богу, нет. Все чисто. Иначе бы меня не отпустили. Сказали сидеть на карантине — это обязаловка. На всякий случай.

- А сколько вы пробыли в Коммунарке?

- Около семи дней.

- Было лечение, верно?

- Ну, конечно. У меня была маленькая степень, как это называется? В одном легком [поражение] около 5% чего-то там, какой-то дряни. Теперь все нормально. Подлечили, все хорошо, кашля или там тяжелого состояния нет.

Отец Леонида Агутина, Николай Петрович Фото: Instagram.com

- Не будем больше мучить — заключительный вопрос. То, что вы пели всю жизнь, помогло перенести болезнь? Лев Лещенко, одним из первых переболевший covid-19 тоже в Коммунарке, уверял, что легче переносят вирус певцы — мол, легкие у них сильные, подготовленные.

- Правильно Лещенко сказал. Я тоже всю жизнь пою и умею правильно пользоваться легкими и некоторыми приемами. Даже не чувствовал и сейчас не чувствую никакой разницы — до и после. Вероятно, есть какая-то способность, позволяющая певцам чуть легче преодолевать эту болезнь.

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