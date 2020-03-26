Льву Лещенко стало лучше: в Минздраве не подтвердили слухи про отек легких у артиста

Состояние госпитализированного в больницу в Коммунарке народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил глава минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, в больницу с воспалением легких Лещенко вместе с супругой попал 24 марта. У обоих сразу взяли анализы на коронавирус. Артист недавно вернулся с гастролей в США, соблюдал две недели, как и положено режим изоляции, но вскоре почувствовал себя плохо. К вечеру результат тестирования был готов - по данным источника из медицинских кругов, он положительный, у Лещенко коронавирус. Хотя официально эту информацию в его окружении подтверждать не стали.

Состояние артиста оценивали как стабильно тяжелое, вскоре в СМИ сообщили о якобы ухудшении его здоровья. Речь шла об отеке легких и нахождении в реанимации.

- Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке,- приводит слова министра Михаила Мурашко ТАСС.

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