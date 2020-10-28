Изменял, бил и умер от рака: звезда "Гардемаринов" Ольга Машная поделилась болью

Актриса Ольга Машная. Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

Ольга Машная полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны в 1987 году фильма "Гардемарины, вперед!". Роль возлюбленной Алеши Корсака в легендарном сериале, а также его сиквелах, сделала юную актрису настоящей звездой. Однако мало кто знает, что одна из главных красавиц советского кино была несчастлива в личной жизни. Она пережила потерю нерожденного ребенка, а любимый муж ей изменял и избивал, а потом умер от рака мозга.

В юности Ольга Машная без ума влюбилась в актера Валерия Приемыхова, который был старше на 21 год. Ради него актриса была готова на все. "Я попала в электрическое поле. Меня пронзил ток или, иначе говоря, стрела амура. Я его слушала, я была ведомой. Если бы он сказал, взявшись за руки: «Прыгай!», - я б прыгнула", - вспоминает знаменитая актриса о своих отношениях с первым мужем.

Валерий Приемыхов и Ольга Машная. Фото: vesti.ru

По ее словам, с Приемыховым у них была не просто любовь, а космическая связь. Однако семейная жизнь супругов не складывалась. Владимир то и дело изменял красавице и поднимал на нее руку. "Помню, ему что-то наговорили про меня на съемках, он пришел домой в плохом настроении. Прямо с порога, ничего не спрашивая, Валера ударил меня. Я полетела... Это было очень тяжело", - призналась 56-летняя актриса в эфире передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Сейчас Ольге Машной 56 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам звезды фильма "Гардемарины, вперед!", муж извинялся, говорил, что был обижен на Ольгу за то, что она не навещала его на съемках. "Я ему объясняла, что физически не могу разорваться между ним и репетициями...", вспоминает артистка.

Когда Ольга узнала об изменах мужа, то делала вид, что ничего не происходит. Но хуже всего было то, что Приемыхов не хотел детей. У Валерия Михайловича уже росла дочь Нина от предыдущих отношений. Но Машная забеременела. И на раннем сроке потеряла ребенка. "Я бы родила, если бы смогла. Но там наверху все решилось по-другому", - поведала Ольга Владимировна.

В августе 2000-го из жизни ушел сам Приемыхов. У актера диагностировали рак мозга. Машная хотела навестить его в больнице. "Валера отказал мне. Он хотел, чтобы я запомнила его здоровым, настоящим мужчиной. Я положила трубку и так рыдала... Это был наш последний разговор. Я надеялась, что он выкарабкается. Для меня он остался родным и главным человеком в жизни", - подчеркнула она.

Актер и режиссер Валерия Приемыхов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позже актриса смогла испытать радость материнства. У нее родился сын Дмитрий. Долгожданный ребенок появился на свет в браке со вторым супругом Алексеем. Он был певчим в церковном хоре и уехал жить в Германию. Теперь актриса с нетерпением ждет внуков.

Артистка также призналась Борису Корчевникову, что "Гардемарины" очень много ей дали, но много и отняли, потому что артистку все время хотели видеть Софьей, а она хотела и других ролей. С особой теплотой звезда кино говорит о Дмитрии Харатьяне. Она считает, что ей очень повезло работать с актером, который сыграл ее возлюбленного. Знаменитость сообщила, что была влюблена в коллегу на съемочной площадке, и поцелуи были настоящими. "Он тогда развелся, я развелась. Безусловно, все строилось на чувствах, и я была влюблена в него", - поделилась артистка. К слову, Машная снялась и в продолжении "Гардемаринов".