2020-05-20T22:37:00+03:00
Звезды

В семье Дмитрия Харатьяна случилось горе

Актер дал откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Харатьян.Дмитрий Харатьян.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Дмитрий Харатьян, как и все россияне, соблюдает самоизоляцию. Актер не скрывает, что у него отменилось большое количество работы, прервались гастроли. Однако это лишь полбеды. Его семья столкнулась со смертью близкого человека.

"Был запланирован концертный юбилейный тур. Что-то, конечно, перенеслось на другие даты, но, поскольку никто не знает, что будет дальше, полагаю, многие из этих выступлений вообще не состоятся", - разводит руками Дмитрий Харатьян.

Он старается не унывать и относится к происходящему философски, без истерик. Звезда "Гардемаринов" много читает, занялся спортом. "Когда мы не можем изменить ситуацию, лучшее решение - изменить к ней свое отношение. Я интуитивно был настроен, что все это затянется надолго", - цитируют его "Известия".

По словам Харатьяна, недавно в их семье случилась беда. "У моей жены Марины умер отец. Он не дожил до своего 85-летия всего один месяц", - рассказал актер.

Анализ на коронавирус у тестя Харатьяна был отрицательный, но мужчину положили в больницу с пневмонией. "Там она еще больше развилась. Пять-шесть дней он провел на ИВЛ и не выдержал. Беда для всех одна. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают. Странный вирус. Я одно только понял: чем больше мы о нем узнаем, тем меньше знаем", - посетовал Дмитрий.

Кроме того, у папы артиста тоже обнаружили правостороннее воспаление легких. "К счастью, у него легкая форма без температуры. Результат теста тоже отрицательный. Он дома и уже практически выздоровел. Буквально пять дней, как пропил антибиотики. Ему тоже почти 85 лет", - откровенничает звезда.

Артист уверен - даже когда прекратится режим самоизоляции, как прежде уже не будет. "Одна козявочка косит тысячи людей, она уже действительно изменила мир, и никто не может с ней разобраться. Такого никогда не было, чтобы все страны закрывали границы... Мы уже изменились. Санитарные нормы будем выполнять, общаться осторожнее друг с другом. В этом смысле урок человечеству преподнесен важный. Но, конечно, нам еще предстоит осмыслить, для чего это было «дадено»", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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