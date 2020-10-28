Миллион за поездку в Турцию: как ведущая «Дома-2» Ксения Бородина шиканула в пятом отпуске за год

На пляже в элитном отеле лежаки стоят на соцдистанции. Отель заполняется с этим расчетом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Осенние каникулы ведущая «Дома-2» 37-летняя Ксения Бородина провела в Турции. Ксюша отдыхала с дочками, мужем и его сыном от первого брака. Это уже пятый отпуск звезды телеэкрана в этом году. Зимой был Тайланд, весной – Куршевель, летом - Сочи, Ялта, осенью – Турция.

Ксения Бородина может себе позволить роскошный отдых – зарабатывает прилично: рекламные съемки, коммерческие публикации в соцсетях, работа на ТВ («Дом-2», «Перезагрузка»). В рейтинге Forbes насчитали, что только на рекламе в инстаграме Бородина за год заработала $770 тыс. (60 млн руб.).

Для перелета в Турцию семейство выбрало бизнес-класс – около 100 тыс. руб. за одно место в одну сторону. По прилету вместо привычного трансфера заказали вертолет. «Чтобы не ехать два часа на машине – полетим на вертолете», - сообщил супруг звезды Курбан Омаров. Отдыхала в этот раз Бородина в Мармарисе – отель выбрали шикарный. Так как за весь отдых он ни разу не был отмечен в соцсетях – отпуск семья провела за свой счет. Часто блогеры получают огромные скидки от турецких отелей или вовсе отдыхают бесплатно – взамен публикуют посты, расписывая в инстаграме, как чудесно в данном месте. Но это не тот случай – отель D Maris Bay забит в рекламе блогеров не нуждается.

Трансфер на вертолете из аэропорта в отель — дорогое удовольствие Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены здесь солидные – обычный номер на двух человек с завтраком в сутки стоит 29 тысяч рублей, люкс – 100 тысяч рублей, а вилла на четверых - 500 тыс. рублей в сутки. Такие цены выдает Booking на ноябрь в этом отеле. Отель расположен в бухте в окружении гор и соснового леса. Бородина с семьей отдыхала 10 дней. Даже если заказывать не самое дорогое проживание, то за двух взрослых и трех детей выходит круглая сумма. Добавьте сюда перелет, трансфер – получиться отпуск ценой больше миллиона рублей.

Ксения в этот раз выбрала шикарный отель в Мармарисе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В один из дней Ксения Бородина встречалась с Дарьей и Сергеем Пынзарь – это экс-участники «Дома-2», которые переехали на ПМЖ в Турцию. Давние друзья отдохнули на яхте. А это тоже дополнительные расходы.

В Турции сейчас отдыхает в шикарном отеле и певица Наталья Ионова - с мужем они прилетели с Мальдив.