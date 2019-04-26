2019-04-26T18:04:08+03:00
Телевизор

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

И почему не может совсем от них отказаться
Ольга АНТОНОВА
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Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссеДва года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ежедневный график Ксении Бородиной расписан по часам: сделать завтрак детям, заняться рабочими делами, потом съемки в телепроекте «Дом-2», плюс, светские мероприятия, на которые ведущая программы на ТНТ должна непременно бывать. При таком ритме заниматься еще и поддержанием чистоты в доме просто невозможно, поэтому уже много лет звезда пользуется услугами домработниц. И столько же времени страдает от того, что никак не может найти идеальную помощницу по хозяйству. Ксения надеется, что помощница будет с одинаковым усердием работать на кухне и наводить в жилище кристальную чистоту. Эти два пункта для телезвезды — приоритетные, но у домработницы есть и другие поручения.

«Самое главное — это готовка и уборка, а такого человека найти тяжело. Мы опять в поиске домработницы «с проживанием»... Кто-то хорошо готовит, но плохо убирает и наоборот!» — пожаловалась Ксения подписчикам.

Кроме того, в доме Бородиной живет еще одна помощница — няня для её младшей дочки Теи. Также в подчинении у звезды «Дома-2» есть два личных водителя, которые отвозят её детей на разные кружки и секции. Маруся, старшая дочь Ксении, серьезно занимается художественной гимнастикой.

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе. По некоторым данным двухэтажный особняк расположен в элитном поселке «Павловы Озера» и обошелся Курбану Омарову, второму муже Бородиной в 18,5 млн. рублей. Отсюда до МКАД всего двадцать минут езды на автомобиле. В доме просторная гостиная, три спальни и три ванных комнаты, две гардеробные и столовая, небольшая терраса и, конечно, для такого жилища нужны помощники по хозяйству.

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Ксения Бородина два года назад родила вторую дочь Тею, причем замуж за своего супруга Курбана Омарова ведущая «Дом-2» выходила уже беременной. Но, разумеется, меньше всего звезда хотела, чтоб об этой новости стало известно прессе. Однако, за месяц до бракосочетания новость об интересном положении растиражировали СМИ. Бородиной же рассказали, что информацию в прессу слила близкая подруга звезды – Алена Водонаева и как бы та не заявляла, что это сделала не она, ведущая телепроекта прекратила с ней всяческое общение. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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