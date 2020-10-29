Локдаун в Европе: страны ЕС снова вводят жесткий карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел, начиная с завтрашнего дня, месячный карантин для всех жителей страны. Фото: REUTERS

Резкий рост случаев инфицирования коронавирусом в европейских странах заставляет руководителей этих государств предпринимать срочные и непопулярные меры.

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел, начиная с завтрашнего дня, месячный карантин для всех жителей страны. Пакет мер, направленный на нейтрализацию второй волны эпидемии, на этот раз будет чуть мягче, чем весной, но все равно максимально приближен к полному локдауну: школы и детские сады будут работать, равно как и магазины, в ассортименте которых есть продукты и товары первой необходимости. Все остальное будет закрыто, как минимум, до 1 ноября.

- Каждый день мы обнаруживаем 40-50 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. – подтвердил в своем телеобращении к нации Макрон.

Правительство Франции признало, что из-за перегруженности клиник и госпиталей больных из одного региона перевозят в другие, используя для этого военную и коммерческую авиацию.

На месяц рестораны, бары, кинотеатры, кафе и театры будут закрыты в Германии. Фото: REUTERS

На месяц рестораны, бары, кинотеатры, кафе и театры будут закрыты в Германии. Немецкое правительство приняло такое решение после того, как федеральный минздрав сообщил о рекордных 15 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за один день.

- Мы должны действовать, и действовать сейчас, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в стране. – сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Чешская республика еще сильнее ужесточила общенациональный карантин, введя комендантский час – с 21:00 до 06:00. Там уже закрыты магазины, школы и рестораны, масочный режим является обязательным. Но даже с учетом ограничений во вторник число заболевших там достигло рекордного максимума – 15663 человек за день.

Чешская республика еще сильнее ужесточила общенациональный карантин, введя комендантский час – с 21:00 до 06:00. Фото: REUTERS

Полмесяца будет действовать комендантский час в Испании. Также там уже действует еще один, новый запрет – на собрания людей в количестве более 6 человек.

Премьер-министр страны Педро Санчес признал:

- Мы живем в экстремальной ситуации ... это самый серьезный кризис здравоохранения за последнее столетие, - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

Комендантский час введен и в Швейцарии. Но там он коснулся лишь ресторанов и баров: они должны прекращать свою работу в 23:00. Решение будет действовать неопределенный срок.

Всплеск новых случаев зафиксирован также в Бельгии, Великобритании и Нидерландах. Но пока правительства этих стран воздерживаются от ужесточения карантинных мер.

Комендантский час введен и в Швейцарии. Фото: REUTERS

- Мы глубоко во второй волне. Я думаю, что Рождество в этом году будет другим. – заявила журналистами президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Специалисты уверены, что рекордных показателей новой волны в Европе можно было бы избежать. Среди причин, приведших к нынешней ситуации, они особенно выделяют три – национальные культурные привычки (рукопожатия, поцелуи, объятия), джентрификацию, из-за которой все больше и больше людей живут в городах с их скученностью, а также высокую долю мигрантов, которые зачастую не имеют доступа к информации на родном для них языке.

По данным ВОЗ, на европейский регион приходится самая большая доля новых случаев COVID-19: вторую неделю подряд там регистрируется более 1,3 млн. новых случаев или 46% от общемирового их числа.

Количество смертей от коронавируса в Европе также растет: больных COVID-19 стало умирать на 35% больше, чем неделей ранее.

По данным Университета Джона Хопкинса, в целом с начала эпидемии COVID-19 в Европе от коронавируса скончались 250 тыс. человек.

Но в мировых «лидерах» рейтинга заболеваемости пока изменений нет: на первых местах в нем все также остаются Индия, США, Франция, Бразилия и Великобритания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В многомиллиардном Китае, ставшем первой страной, принявшей на себя удар COVID-19, на протяжении последних недель фиксируются единичные случаи заболеваемости коронавирусом. Вчера там было выявлено 42 заболевших, днем ранее – 16.

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