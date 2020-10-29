Среди победителей конкурса «Лидеры России. Политика» - гендиректор Радио «КП» Роман Карманов

Генеральный директор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» (проект президентской платформы «Россия - страна возможностей».) Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте этого состязания, были отобраны 49 самых-самых лучших. Все они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса.

- У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 (именно столько конкурсантов вышли в финал. - А.Г.) очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране, - сказал, обращаясь к победителям и финалистам, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. - Это - люди, к которым вы можете обратиться за помощью, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, и это - невероятный ресурс для движения вперед и для развития.

Нам очень приятно, что победителем этого престижного всероссийского состязания (участники конкурса выполняли непростые задания, а голосование впервые проводилось в масштабах всей страны) стал и наш коллега - генеральный директор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов.

- Победить было сложно, - поделился Роман. - Все по-честному, абсолютно! Была такая очень трудная, конкурентная борьба.

- Знаю уже по опыту, когда такой конкурс, где отчетливо просматриваются силуэты Кремля, - победителей довольно часто потом выдвигают на повышение - в управленческие структуры...

- Александр, 49 человек, которые победили - они все потом идут учиться в школу управления «Сенеж». То есть, это фактически масштабный отбор «абитуриентов» на повышение своей управленческой квалификации. Поэтому я очень надеюсь, что смогу еще улучшить свои управленческие качества и дальше работать на благо родной "Комсомольской правды".

- То есть, Роман - вы и потом нас не оставите, да?

- Ну, куда же я от родной «Комсомольской правды», которой отдал практически полжизни. Куда я денусь? Никуда.

Среди победителей есть и ещё наши люди - это герой многих наших публикаций, фермер из Подмосковья Олег Сирота, эксперт и комментатор «Комсомольской правды», председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Поздравляем победителей!