Владимир Путин: Общенационального локдауна в России не будет

Президент рассказал, как страна борется с эпидемией коронавируса Фото: REUTERS

Экономический форум «Россия зовет!», традиционно собирающий в Москве многих крупных бизнесменов со всего мира, в этом году вслед за всем остальным ушел в сеть. Владимир Путин выступил на форуме, как и на многих других мероприятиях, в виртуальном виде. В формате видеоконференции президент прочитал программную речь по ситуации в экономике, ответив затем на вопросы участников.

Главной темой был все тот же коронавирус и то, как Россия переживает пандемию. На фоне введенного накануне тотального карантина в Германии и Франции слова Путина были особенно важны.

- Конечно, ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса, - сразу же заявил президент. - Мы видим, с каким серьёзным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик. Принятые нами решения оказались своевременными и достаточно эффективными. Спад экономики оказался даже меньше, чем во многих других странах мира.

Но самые главные слова были все же о планах российской власти.

- Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, - четко пообещал Путин. - Не будем запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается. Будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.

Экономический форум «Россия зовет!», традиционно собирающий в Москве многих крупных бизнесменов со всего мира, в этом году вслед за всем остальным ушел в сеть. Фото: REUTERS

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ПУТИН НА ФОРУМЕ ВТБ

- Спад экономики в России будет около 4%. Это меньше, чем в других странах.

- Общий объем федеральных средств, направленных на борьбу с пандемией в России, составил 4,5% ВВП.

- Удалось не допустить всплеска инфляции, ситуация на финансовых рынках стабильна.

- Объем выдачи ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей.

- Отсрочку по налогам для ряда компаний МСБ надо продлить на три месяца.

- Принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.